В Триполи 40 человек пострадали в беспорядках

"Полевые госпитали и команды скорой помощи оказали помощь 40 гражданам. Двое были госпитализированы в районные больницы от места демонстраций около дома одного из депутатов в Триполи. Зафиксированы легкие ранения, ушибы и случаи удушья в результате применения слезоточивого газа во время столкновений между активистами и другими гражданами", - цитирует агентство заявление.