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В Триполи 40 человек пострадали в беспорядках
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РИА Новости

В Триполи 40 человек пострадали в беспорядках

01:36 10.12.2019 (обновлено: 03:42 10.12.2019)
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на одной из улиц Триполи
Автомобильное движение на одной из улиц Триполи
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Автомобильное движение на одной из улиц Триполи. Архивное фото
БЕЙРУТ, 10 дек - РИА Новости. Сотрудники ливанской службы спасения оказали помощь 40 гражданам, пострадавшим в ходе беспорядков в городе Триполи на севере Ливана, сообщается в заявлении службы на сайте ливанского национального агентства NNA.
"Полевые госпитали и команды скорой помощи оказали помощь 40 гражданам. Двое были госпитализированы в районные больницы от места демонстраций около дома одного из депутатов в Триполи. Зафиксированы легкие ранения, ушибы и случаи удушья в результате применения слезоточивого газа во время столкновений между активистами и другими гражданами", - цитирует агентство заявление.
Ранее ливанское агентство сообщило, что после того как группа активистов собралась у дома политика Фейсала Карами, они начали забрасывать дом мусорными отходами. Сторонники Карами попытались оттеснить активистов от здания. Демонстранты начали забрасывать их камнями, в ответ полетели камни с другой стороны. Прибывшие на место беспорядков военные разделили противоборствующие стороны, применив слезоточивый газ, и взяли ситуацию под контроль.
В Ливане 17 октября начались антиправительственные демонстрации. Несмотря на отставку правительства Саада Харири 29 октября, волнения в стране не прекратились. Экономическая и финансовая ситуация в стране продолжает находиться в кризисном положении. Президент страны Мишель Аун еще в начале октября заявил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций.
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