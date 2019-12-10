Белый дом заявил, что ФБР "выбилось из-под контроля" при Обаме

ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм назвала доклад генинспектора минюста по Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм назвала доклад генинспектора минюста по ФБР "шокирующим" и заявила, что Бюро "выбилось из-под контроля" при администрации президента Барака Обамы

Генеральный инспектор минюста Майкл Хоровиц в обнародованном в понедельник докладе не нашел политической предвзятости в том, как ФБР вело расследование против членов штаба Дональда Трампа, хотя и нашел в действиях ФБР "серьезные ошибки".

"Шокирующий доклад генерального инспектора министерства юстиции показывает, что ФБР вышло из-под контроля при президенте Обаме и бывшем директоре (ФБР - ред.) Джеймсе Коми", - говорится в распространенном заявлении Гришэм. По ее словам, основанием для прослушки некоторых представителей кампании Трампа ФБР стало "фальшивое досье Стила", которое, в свою очередь, было "проплачено Хиллари Клинтон".

Кроме того, в Белом доме заявляют, что "один юрист ФБР изменил электронное письмо, пытаясь продлить прослушивание телефонных разговоров (членов штаба Трампа - ред.)". "Американский народ должен быть возмущен и напуган этим злоупотреблением властью. Это не должно и впредь случаться с другим кандидатом в президенты или же любым американцем", - отметила Гришэм.