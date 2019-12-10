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Белый дом заявил, что ФБР "выбилось из-под контроля" при Обаме
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РИА Новости

Белый дом заявил, что ФБР "выбилось из-под контроля" при Обаме

01:29 10.12.2019
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© AP Photo / Cliff OwenЗдание ФБР в Вашингтоне, США
Здание ФБР в Вашингтоне, США
© AP Photo / Cliff Owen
Здание ФБР в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм назвала доклад генинспектора минюста по ФБР "шокирующим" и заявила, что Бюро "выбилось из-под контроля" при администрации президента Барака Обамы.
Генеральный инспектор минюста Майкл Хоровиц в обнародованном в понедельник докладе не нашел политической предвзятости в том, как ФБР вело расследование против членов штаба Дональда Трампа, хотя и нашел в действиях ФБР "серьезные ошибки".
"Шокирующий доклад генерального инспектора министерства юстиции показывает, что ФБР вышло из-под контроля при президенте Обаме и бывшем директоре (ФБР - ред.) Джеймсе Коми", - говорится в распространенном заявлении Гришэм. По ее словам, основанием для прослушки некоторых представителей кампании Трампа ФБР стало "фальшивое досье Стила", которое, в свою очередь, было "проплачено Хиллари Клинтон".
Кроме того, в Белом доме заявляют, что "один юрист ФБР изменил электронное письмо, пытаясь продлить прослушивание телефонных разговоров (членов штаба Трампа - ред.)". "Американский народ должен быть возмущен и напуган этим злоупотреблением властью. Это не должно и впредь случаться с другим кандидатом в президенты или же любым американцем", - отметила Гришэм.
Генинспектор не нашел также свидетельств того, чтобы ФБР внедряло своих агентов в штаб Трампа, как заявлял президент. Однако оно использовало "конфиденциальные источники", чтобы получить информацию от сотрудников штаба Картера Пейджа и Джорджа Пападопулоса, говорится в докладе. ФБР также предлагало автору скандального "досье" на Трампа, экс-сотруднику британских спецслужб Кристоферу Стилу работать в качестве "конфиденциального источника", хотя тот отрицает факт такой работы. При этом генинспектор считает, что компромат на Трампа сам по себе не был поводом начать расследование.
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