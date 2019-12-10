РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T00:20+0300
https://ria.ru/20191210/1562188935.html
Посол Франции в США заявил, что Европе необходим диалог с Россией
https://cdn23.img.ria.ru/images/156218/45/1562184529_0:370:2983:2048_1036x0_80_0_0_b650972f69161693fe97b0b864d9ab48.jpg
РИА Новости

Посол Франции в США заявил, что Европе необходим диалог с Россией

00:19 10.12.2019 (обновлено: 00:20 10.12.2019)
320
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Европа должна вести диалог с Россией ради обеспечения безопасности, заявил во вторник посол Франции в США Филипп Этьен.
"С точки зрения стабильности и безопасности в будущем в Европе, мы должны говорить с Россией. И это то, чем мы занимаемся прямо сейчас, потому что сейчас идёт встреча в "нормандском формате"... Мы знаем, что это нелегко, но мы это сделаем", - сказал он, выступая на дискуссионной площадке Атлантического совета.
По его словам, Европе нужна прозрачность в вопросах безопасности и её гарантии после событий на Украине.
"Но это не мешает нам вести диалог", - добавил дипломат.
В частности, с Россией необходимо работать в вопросах по Ближнему Востоку, Ирану, нераспространению ядерного оружия и контроля над вооружениями, пояснил он.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Вчера, 23:50
Аваков сообщил о "хорошей" атмосфере на встрече "нормандской четверки"
461010
Обсудить 0
"Нормандский" саммит в ПарижеФранцияРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Рабочий визит президента РФ В. Путина во Францию
На Украине заявили, что переговоры в Париже прошли очень успешно
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Аваков сообщил о "хорошей" атмосфере на встрече "нормандской четверки"
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
В офисе Зеленского заявили, что на саммите не обсуждался вопрос Крыма
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Встреча Путина и Зеленского тет-а-тет продолжалась 15 минут
Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" назвал переговоры с Россией по газу конструктивными
Офис компании Нафтогаз в Киеве
"Нафтогаз" не намерен отказываться от претензий к "Газпрому"
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Путин заявил, что доволен встречей с Зеленским
Глава компании Нафтогаз Украина Андрей Коболев
Коболев заявил, что Украина и Россия не договорились по газу в Париже
Рабочий визит президента РФ В. Путина во Францию
"Нормандский" саммит продолжится после встречи Зеленского и Путина
Памятник затопленным кораблям в Севастополе
Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию о "милитаризации" Крыма
Путин попросил Зеленского повернуться для совместного фото
Зеленский оконфузился на встрече "нормандской четверки"
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Переговоры Путина с Зеленским завершились
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
"Нормандский" саммит завершился
Прибытие сирийских беженцев из Ливана в Испанию
Асад объяснил, почему Европа столкнулась с проблемой беженцев
Виктор Медведчук
Бюджет-2020 перенесет Украину в эпоху нищеты, считает Медведчук
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13МИД Венесуэлы осудил новые санкции США против ряда чиновников
04:11Зеленский поручил подготовить три точки для разведения сил в Донбассе
03:52Зеленский заявил о продлении закона об особом статусе Донбасса
03:52Зеленский предложил создать в Минске отдельную подгруппу по границе
03:47Число жертв отравления аммиаком при ДТП в Мексике выросло до 9 человек
03:44Зеленский заявил о необходимости найти формат диалога с Россией
03:42Активисты у офиса Зеленского довольны переговорами в Париже
03:39В ГД предложили государству софинансировать создание компьютерных игр
03:36Зеленский пригласил журналистов из России приехать на Украину
03:36Правительству предложили два варианта ракеты для полета на Луну
03:33Зеленский: украинцы могут говорить на любом языке, в том числе русском
03:32Зеленский рассказал об обмене пленными
03:31Зеленский рассказал, как будет проходить обмен удерживаемыми лицами
03:30Рейтер: автор скандального "досье" на Трампа был другом его дочери
03:29Зеленский заявил, что не ведет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
03:26В "Куполе" рассказали о планах по увеличению гражданского производства
03:25Зеленский оценил переговоры с Путиным
03:24Зеленский: вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять
03:20Путин рассказал, зачем собираются лидеры "Нормандской четверки"
03:17Пушков: саммит вернул в деловое русло отношения Путина и Зеленского
Лента новостейМолния