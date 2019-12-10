Посол Франции в США заявил, что Европе необходим диалог с Россией

"С точки зрения стабильности и безопасности в будущем в Европе, мы должны говорить с Россией. И это то, чем мы занимаемся прямо сейчас, потому что сейчас идёт встреча в "нормандском формате"... Мы знаем, что это нелегко, но мы это сделаем", - сказал он, выступая на дискуссионной площадке Атлантического совета.
По его словам, Европе нужна прозрачность в вопросах безопасности и её гарантии после событий на Украине.
"Но это не мешает нам вести диалог", - добавил дипломат.
В частности, с Россией необходимо работать в вопросах по Ближнему Востоку, Ирану, нераспространению ядерного оружия и контроля над вооружениями, пояснил он.