Посол Франции в США заявил, что Европе необходим диалог с Россией

"С точки зрения стабильности и безопасности в будущем в Европе, мы должны говорить с Россией. И это то, чем мы занимаемся прямо сейчас, потому что сейчас идёт встреча в "нормандском формате"... Мы знаем, что это нелегко, но мы это сделаем", - сказал он, выступая на дискуссионной площадке Атлантического совета.