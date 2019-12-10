Выход есть: как действовать, если вы стали обманутым дольщиком

По данным информационной системы "Наш.дом.рф", на ноябрь совокупный объем недостроенного из-за проблем девелоперов жилья в стране составляет 16,9 миллиона квадратных метров. Всего же в России насчитывается 3238 проблемных домов.

Одним из инструментов исключения появления обманутых дольщиков стали новые правила строительства домов, которые вступили в силу с 1 июля этого года. Согласно этим правилам появились счета эскроу, на которых деньги покупателей за квартиры будут лежать до момента ввода жилья и передачи ключей владельцам.

Тем не менее пока проблема обманутых дольщиков остается в России актуальной. По данным информационной системы "Наш.дом.рф", долгострои есть в 75 регионах.

Регионы эту проблему стараются решить. Так, в конце ноября в Тамбове благополучно завершилась многолетняя эпопея со строительством дома 69А по улице Интернациональной. В ноябре был введен в эксплуатацию последний, третий, корпус этой многоэтажки. Некогда обманутые дольщики, а теперь счастливые новоселы наконец получили ключи от своих квартир.

А вот в начале декабря праздник настал на улице обманутых дольщиков Липецка. Там ввели в эксплуатацию сразу два проблемных дома — таким образом, 294 обманутых дольщика получат новые квартиры в микрорайоне Елецкий. В планах на 2020 год — ввести в эксплуатацию еще семь домов, а это почти 157 603 квадратных метра, более 1200 жителей Липецка получат долгожданное жилье.

Истории обманутых дольщиков затягиваются порой на десятилетия. Так, в Подмосковье права обманутых химкинских дольщиков будут восстановлены спустя 13 лет.

Помоги себе сам: инструкция для обманутого дольщика

Тем, кто оказался в числе обманутых дольщиков, согласно инструкции сайта "Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства", можно совершать следующие шаги. Этот перечень действий является стандартным после признания застройщика банкротом.

Первым делом нужно подать заявление конкурсному управляющему о включении в реестр требований участников долевого строительства.

Конкурсный управляющий — это человек, назначаемый арбитражным судом при принятии решения о признании застройщика банкротом.

Обязанности конкурсного управляющего зафиксированы в законе "О несостоятельности (банкротстве)".

Далее денежные требования участников строительства и требования о передаче жилых помещений направляются конкурсному управляющему с приложением подтверждающих правоотношения документов (договор со всеми изменениями и приложениями, подтверждение оплаты и так далее).

Заявление о включении в реестр требований кредиторов готовится в свободной форме с описанием ситуации.

Конкурсный управляющий рассматривает требование участника строительства и по результатам его рассмотрения (не позднее чем в течение 30 рабочих дней со дня получения такого требования) вносит его в реестр требований о передаче жилых помещений (в случае обоснованности предъявленного требования).

Законом о банкротстве предусмотрено ведение конкурсного производства на период одного года. В дальнейшем срок процедуры может быть продлен на шесть месяцев для завершения необходимых мероприятий.

В случае если конкурсный управляющий отказывает во включении в реестр, данный отказ может быть оспорен в суде в рамках дела о банкротстве.

В дальнейшем кредитор, требования которого включены в реестр требований кредиторов, вправе участвовать в собраниях участников строительства, о проведении которых будет информировать конкурсный управляющий в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве в интернете.

Дальше возможно несколько вариантов.

Решение проблемы могут взять на себя регионы. Власти субъекта России самостоятельно будут завершать строительство или искать инвестора/застройщика.

Также возможно создание дольщиками ЖСК и принятие самостоятельных решений по возобновлению строительных работ своего дома.