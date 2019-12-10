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Туризм
2019-12-10T01:09+0300
https://ria.ru/20191210/1562171064.html
После отпуска в Ирландии шведская туристка лечилась от укусов клопов
https://cdn24.img.ria.ru/images/154905/22/1549052241_0:158:3035:1865_1036x0_80_0_0_fd97a8c3cb2f2e3b8763f6de12e80b79.jpg
РИА Новости

После отпуска в Ирландии шведская туристка лечилась от укусов клопов

01:09 10.12.2019
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© Depositphotos / JareynoldsПостельный клоп
Постельный клоп
© Depositphotos / Jareynolds
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. После двухдневного пребывания в отеле в Дублине шведской туристке пришлось лечиться от укусов клопов, сообщает The Sun.
54-летняя Санья Мандурик из шведского города Лунда заплатила почти 350 евро за номер в гостинице Дублина. Проснувшись утром, она обнаружила на коже лица, шеи и рук следы от укусов клопов.
Путешественница была вынуждена потратить 70 евро на визит к врачу и еще 30 — на таблетки и крем. Вернувшись домой, она несколько дней не ходила в офис, чтобы не показываться коллегам.
"Я не знаю, сколько было клопов в кровати, я видела нескольких, и пригласила в номер менеджера, чтобы показать их", — рассказала пострадавшая. Он сказал, что не уверен, что это клопы, поскольку он не специалист.
Представитель гостиницы заявил изданию, что "в отеле не было обнаружено постельных клопов", и от других постояльцев подобных жалоб не поступало.
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