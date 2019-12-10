После отпуска в Ирландии шведская туристка лечилась от укусов клопов

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. После двухдневного пребывания в отеле в Дублине шведской туристке пришлось лечиться от укусов клопов, После двухдневного пребывания в отеле в Дублине шведской туристке пришлось лечиться от укусов клопов, сообщает The Sun.

54-летняя Санья Мандурик из шведского города Лунда заплатила почти 350 евро за номер в гостинице Дублина. Проснувшись утром, она обнаружила на коже лица, шеи и рук следы от укусов клопов.

Путешественница была вынуждена потратить 70 евро на визит к врачу и еще 30 — на таблетки и крем. Вернувшись домой, она несколько дней не ходила в офис, чтобы не показываться коллегам.

"Я не знаю, сколько было клопов в кровати, я видела нескольких, и пригласила в номер менеджера, чтобы показать их", — рассказала пострадавшая. Он сказал, что не уверен, что это клопы, поскольку он не специалист.