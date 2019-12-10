В Приморье сняли на видео облизывающегося леопарда

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Заповедник "Земля леопарда" опубликовал в соцсети видео, сделанное фотоловушкой, на котором хищник идет прямо на камеру и облизывается.
"Зачем облизывается дальневосточный леопард? Может, рядом вкусная еда? Или ему нужно разгладить каждую шерстинку на мордочке, избавившись от всех посторонних запахов", - комментируют видео сотрудники заказника. - Причин много!"
Пользователи соцсетей предположили, что леопард только что поел и теперь приводит себя в порядок.
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