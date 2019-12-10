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Туризм
2019-12-10T03:18+0300
https://ria.ru/20191210/1562168197.html
В Приморье сняли на видео облизывающегося леопарда
https://cdn25.img.ria.ru/images/155839/19/1558391926_0:0:506:285_1036x0_80_0_0_e06c1ac1113d74b301ef62ce63081c3b.jpg
РИА Новости

В Приморье сняли на видео облизывающегося леопарда

03:18 10.12.2019
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© Марина СкляроваДальневосточный леопард
Дальневосточный леопард
© Марина Склярова
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Заповедник "Земля леопарда" опубликовал в соцсети видео, сделанное фотоловушкой, на котором хищник идет прямо на камеру и облизывается.
"Зачем облизывается дальневосточный леопард? Может, рядом вкусная еда? Или ему нужно разгладить каждую шерстинку на мордочке, избавившись от всех посторонних запахов", - комментируют видео сотрудники заказника. - Причин много!"
Пользователи соцсетей предположили, что леопард только что поел и теперь приводит себя в порядок.
Дальневосточный леопард
3 ноября, 01:32Туризм
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ТуризмТуризмтуристыНациональный парк "Земля леопарда"Новости - ТуризмПриморский край
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