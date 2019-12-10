Саундтрек "Холодного сердца 2" возглавил чарт Billboard 200

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Саундтрек к мультфильму "Холодное сердце 2" с третьего места поднялся на первое в чарте Billboard 200, сообщает THR.
Альбом, выпущенный на Walt Disney Records 15 ноября, впервые поднялся на первую строчку рейтинга. Он также стал пятым саундтреком анимационного фильма, который добился такого успеха. До того это удавалось трекам к лентам: "Холодное сердце" (2014), "Любопытный Джордж" (2006), "Покахонтас" (1995) и "Король Лев" (1994), .
Саундтрек "Холодного сердца" продержался на первом месте в чарте 13 недель (рекорд для саундтрека в XXI веке) в 2014 году и стал вторым самым продаваемым альбомом года в США.
В чарт Billboard 200 входят самые популярные в США альбомы за неделю на основании данных о продажах, загрузках и просмотрах в сети.