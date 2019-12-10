Саундтрек "Холодного сердца 2" возглавил чарт Billboard 200

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Саундтрек к мультфильму "Холодное сердце 2" с третьего места поднялся на первое в чарте Billboard 200, . Саундтрек к мультфильму "Холодное сердце 2" с третьего места поднялся на первое в чарте Billboard 200, сообщае т THR.

Альбом, выпущенный на Walt Disney Records 15 ноября, впервые поднялся на первую строчку рейтинга. Он также стал пятым саундтреком анимационного фильма, который добился такого успеха. До того это удавалось трекам к лентам: "Холодное сердце" (2014), "Любопытный Джордж" (2006), "Покахонтас" (1995) и "Король Лев" (1994), .

Саундтрек "Холодного сердца" продержался на первом месте в чарте 13 недель (рекорд для саундтрека в XXI веке) в 2014 году и стал вторым самым продаваемым альбомом года в США.