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Почему Пекину понравился саммит НАТО
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РИА Новости

Почему Пекину понравился саммит НАТО

08:00 10.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащий КНР участвует в учениях вооруженных сил стран-членов ШОС "Мирная миссия-2018"
Военнослужащий КНР участвует в учениях вооруженных сил стран-членов ШОС Мирная миссия-2018
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Вашу страну впервые в истории назвали "вызовом" для НАТО, военного альянса, объединяющего 29 стран Запада, включая США: как реагировать? Китай — а это он оказался "вызовом", — во-первых, сделал очень длинную паузу по части реакции. Во-вторых, затем последовала дипломатическая улыбка от уха до уха: новости-то хорошие. Их смысл в том, что члены НАТО разошлись во мнении насчет Китая.
Дословно так: принятое на прошлой неделе лондонское коммюнике НАТО гласит, что "рост влияния и внешняя политика Китая представляют собой и возможности, и вызов, на которые нам надо ответить вместе как альянсу". И — так же дословно — реакция на это представителя китайского МИД (уровнем выше — молчание): несмотря на усилия США, некоторые члены НАТО не стали цеплять на Китай ярлык противника.
И вот с большим запозданием (разбирались в ситуации) последовал, наконец, комментарий в "Жэньминь жибао". Оказывается, накануне саммита шла активная обработка союзников по НАТО: госсекретарь Майкл Помпео сообщил им, что Китай "представляет громадную угрозу" для альянса. А Кайл Хатчисон, постоянный представитель США при НАТО, рассказывал, что Китай сегодня — это, опять же, угроза, и этой стране пора "уважать глобальные правила".
Результат — смотри выше. Вообще-то более всего известны не краткие письменные "китайские" строчки насчет "возможности и вызова", а комментарий генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга: Китай "подходит ближе" к тому, чтобы изменить глобальный баланс сил, но альянс "не хочет создавать себе новых противников" и втягиваться в проблемы Южно-Китайского моря. Президент Франции Эммануэль Макрон тоже высказался: "Китай не должен быть объектом нашей коллективной обороны <…> в чисто военном смысле".
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
5 декабря, 10:57
Китай заявил, что не является угрозой и врагом для НАТО
Это, конечно, событие. И не только для Китая. Потому что если члены НАТО имеют весьма разные точки зрения о том, кто противник их военного союза — то есть против кого этот союз дружит, — то у НАТО большие проблемы. Нам это видно применительно к России, но есть ведь и иные, не менее важные, линии разлома в западном альянсе.
Здесь надо посмотреть на то, как в китайской экспертной среде оценивают не просто нюансы в тех или иных натовских заявлениях, а суть происходящего в мире в целом.
Вот эпизод, который в китайских СМИ очень даже заметили: на днях было выступление по телевидению министра экономики Германии Петера Альтмайера, который объяснял, почему его правительство не стало запрещать использования китайских технологий 5G — а таковыми отличается, в мировом масштабе, корпорация Huawei. США, как известно, давят на союзников идеей того, что китайцы, если пустить их с новейшими технологиями на Запад, будут все слышать и все видеть, за всеми следить.
Стенд компании Huawei
14 октября, 12:19
Власти Германии не будут блокировать Huawei выход на немецкий рынок 5G
Но мы же не устроили бойкот американским технологиям после того, как выяснилось, что США прослушивали телефон германского канцлера Ангелы Меркель, сказал Альтмайер.
Эффектный аргумент — и вот как отозвалась на него американская дипломатия в лице посла в Берлине Ричарда Гренелла: сравнивать США и Китай — то есть, добавим, гипотетическую слежку Китая с реальным подслушиванием США — это "оскорбление тысяч американских военных, которые помогают обеспечить безопасность Германии, и миллионов американцев, приверженных сильному западному альянсу". Почему оскорбление? Потому что "нет морального эквивалента между Китаем и США".
Пекинские политологи на это говорят, что сама модель существования НАТО — и Запада — начиная с 90-х годов строилась по тройственной формуле "сотрудничество в обороне, подкрепленное экономической взаимозависимостью и общими ценностями", которые вдобавок должны были стать ценностями "универсальными". Они же — "моральный эквивалент". Вот эта формула сейчас и трещит по швам, как только начинает применяться к отношениям сначала с Россией, а теперь уже и с Китаем.
Дело в том, что в этой схеме крайними оказались США: любое сотрудничество этих двух, да и многих прочих, держав с Европой оттесняет как с европейских, так и с мировых рынков именно американцев — притом что военные расходы их в этом альянсе все растут. Военное доминирование США имеет смысл, только если оно ведет еще и к доминированию экономическому (над союзниками прежде всего — они, например, не должны покупать у России ни газ, ни С-400). А соединяется эта конструкция сомнительными моральными скрепами.
Но все еще сложнее, подмечают китайские политологи. Когда-то можно было говорить о США как едином целом. А сейчас там наблюдаются как минимум две внешних политики в отношении Китая — и мира вообще.
Наземные ракетные комплексы с противокорабельными баллистическими ракетами Dongfeng 21А (DF-21А) Народно-освободительной армии Китая
5 декабря, 06:35
Немецкое СМИ назвало нового главного противника НАТО
Обе эти концепции — антикитайские, но есть разница между радикальными республиканцами типа Марко Рубио или Теда Круза, авторов множества антикитайских законопроектов, и демократами. Демократы противостоят всему, что делает Трамп, — в том числе торговым войнам с Китаем, Индией, Японией, Бразилией и Аргентиной, не говоря о России.
И о какой нормальной внешней политике можно говорить в такой ситуации? И как тогда европейские державы покрупнее — особенно Германия и Франция — должны подписываться под стратегическими идеями США (насчет китайского вызова и всего прочего), если они видят, что в самой Америке есть минимум два взгляда на происходящее в мире?
Ну, и не забудем о классической пекинской реакции на происходящее, которую предлагают эксперты (а на самом деле и исполнительная ветвь власти). Надо не поддаваться на провокации — в виде санкций, тарифов и прочего — и реагировать на таковые не больше, чем это абсолютно необходимо. И улыбаться, обязательно улыбаться.
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НАТОАвторыВ мире
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