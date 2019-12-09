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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-09T22:06+0300
https://ria.ru/20191209/1562186860.html
Российские военные отчитались о патрулировании в сирийских провинциях
https://cdn24.img.ria.ru/images/156214/82/1562148256_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_0a1ee588c9d79b6e8f578d278ec717a4.jpg
РИА Новости

Российские военные отчитались о патрулировании в сирийских провинциях

22:06 09.12.2019
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© AP Photo / Baderkhan AhmadРоссийские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Ракка, Хасеке и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
По его словам, усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании.
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"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Айн-Иса – Абу-Тута и Айн-Иса – Мабрук в провинции Ракка, Камышлы – Телль-Манах-Сегир и Камышлы – Мабрук провинции Хасеке, Джарих-Эль-Фаукани – Телль-Шаир, Аджами – Бозгекли и Аджами – Мембидж в провинции Алеппо", - сказал Боренков.
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