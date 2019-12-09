Российские военные отчитались о патрулировании в сирийских провинциях

По его словам, усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании.

"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Айн-Иса – Абу-Тута и Айн-Иса – Мабрук в провинции Ракка, Камышлы – Телль-Манах-Сегир и Камышлы – Мабрук провинции Хасеке, Джарих-Эль-Фаукани – Телль-Шаир, Аджами – Бозгекли и Аджами – Мембидж в провинции Алеппо", - сказал Боренков.