Силовики открыли огонь после начала встречи в Париже, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 9 дек - РИА Новости. Украинские силовики возобновили обстрелы территории самопровозглашенной Луганской народной республики после начала встречи в "нормандском формате" в Париже, сообщили журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Саммит лидеров "нормандской четверки" - России, Украины, Франции и Германии - начался в Париже в 19.20 мск.
"С начала текущих суток украинские боевики один раз обстреляли территорию республики, пытаясь спровоцировать военнослужащих Народной милиции ЛНР на ответные действия с целью обвинения защитников республики в нарушении режима прекращения огня в период проведения встречи лидеров стран "нормандской четверки", - сказали в пресс-службе.
По данным оборонного ведомства ЛНР, обстрел начался в 19.30, атаке подвергся район подконтрольного ЛНР населенного пункта Логвиново.
"Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется", - добавили в Народной милиции ЛНР.
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