Силовики открыли огонь после начала встречи в Париже, заявили в ЛНР

"С начала текущих суток украинские боевики один раз обстреляли территорию республики, пытаясь спровоцировать военнослужащих Народной милиции ЛНР на ответные действия с целью обвинения защитников республики в нарушении режима прекращения огня в период проведения встречи лидеров стран "нормандской четверки", - сказали в пресс-службе.