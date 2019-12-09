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В Польше задержали украинца по подозрению в убийстве соотечественников
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РИА Новости

В Польше задержали украинца по подозрению в убийстве соотечественников

21:39 09.12.2019
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© Depositphotos / Patryk_KosmiderПольская полиция
Польская полиция
© Depositphotos / Patryk_Kosmider
ВАРШАВА, 9 дек – РИА Новости. Останки тел двух граждан Украины найдены на территории садового питомника в Доброславове вблизи города Пулавы Люблинского воеводства, в убийстве подозревается их соотечественник, сообщила журналистам пресс-секретарь местной полиции Ева Рейн-Козак.

"Полицейские получили сообщение, что в жилом контейнере на территории питомника были обнаружены тела двух мужчин", — рассказала Рейн-Козак.

Она добавила, что предварительные выводы сотрудников правоохранительных органов "указывали на то, что к их смерти могут быть причастны третьи лица". На месте под наблюдением прокурора проводились обыски, другие процессуальные действия. Также была проведена судебно-медицинская экспертиза.
"Параллельно полицейские-криминалисты определили обстоятельства происшествия. Через четыре часа после сообщения об обнаружении тел был задержан 36-летний гражданин Украины, который с большой вероятностью может быть связан с этим преступлением. Он взят под стражу", — рассказала Рейн-Козак.
Во вторник его планируется допросить в прокуратуре.
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина на Парижской площади
Вчера, 14:48
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Люблинское воеводствоПольшаВаршаваУкраинаВ мире
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