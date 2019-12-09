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Полиция задержала мужчину, напавшего с ножом на бывшую жену в Москве
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РИА Новости

Полиция задержала мужчину, напавшего с ножом на бывшую жену в Москве

21:00 09.12.2019 (обновлено: 21:01 09.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, напавшего в ноябре в Москве на бывшую жену на глазах ребенка, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Нападение произошло вечером 24 ноября. По информации пресс-службы столичного главка МВД, в дежурную часть района Выхино-Жулебино поступил звонок, что в отделение реанимации медицинского учреждения доставлена женщина с проникающими ножевыми ранениями брюшной полости. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 27-летний бывший муж потерпевшей, который во время конфликта ранил женщину на глазах ребенка и скрылся.
"Благодаря проведённому комплексу следственных и оперативных мероприятий, сотрудниками столичного уголовного розыска нападавший установлен и задержан", - сообщила Иванова. Она добавила, что уголовное дело заведено по статье "покушение на убийство".
СК сообщает, что подозреваемый задержан в Москве, по данным МВД, сотрудники уголовного розыска задержали мужчину в городе Егорьевске Московской области.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Юлия ИвановаСледственный комитет РФМоскваПроисшествия
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