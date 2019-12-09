Полиция задержала мужчину, напавшего с ножом на бывшую жену в Москве

Нападение произошло вечером 24 ноября. По информации пресс-службы столичного главка МВД, в дежурную часть района Выхино-Жулебино поступил звонок, что в отделение реанимации медицинского учреждения доставлена женщина с проникающими ножевыми ранениями брюшной полости. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 27-летний бывший муж потерпевшей, который во время конфликта ранил женщину на глазах ребенка и скрылся.