Полиция задержала мужчину, напавшего с ножом на бывшую жену в Москве

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, напавшего в ноябре в Москве на бывшую жену на глазах ребенка, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Нападение произошло вечером 24 ноября. По информации пресс-службы столичного главка МВД, в дежурную часть района Выхино-Жулебино поступил звонок, что в отделение реанимации медицинского учреждения доставлена женщина с проникающими ножевыми ранениями брюшной полости. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 27-летний бывший муж потерпевшей, который во время конфликта ранил женщину на глазах ребенка и скрылся.
"Благодаря проведённому комплексу следственных и оперативных мероприятий, сотрудниками столичного уголовного розыска нападавший установлен и задержан", - сообщила Иванова. Она добавила, что уголовное дело заведено по статье "покушение на убийство".
СК сообщает, что подозреваемый задержан в Москве, по данным МВД, сотрудники уголовного розыска задержали мужчину в городе Егорьевске Московской области.