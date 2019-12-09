РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2019-12-09T20:53+0300
https://ria.ru/20191209/1562184693.html
В Верхневолжье в 2020 году создадут экотехнопарк
https://cdn24.img.ria.ru/images/151220/60/1512206075_0:179:3005:1869_1036x0_80_0_0_94de1da2ed4a7bfd79f19c7e2a56b53a.jpg
РИА Новости

В Верхневолжье в 2020 году создадут экотехнопарк

20:53 09.12.2019
20
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМост через реку Волга в городе Твери
Мост через реку Волга в городе Твери
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ТВЕРЬ, 9 дек – РИА Новости. В следующем году на территории Тверской области планируется приступить к созданию экотехнопарка, который обеспечит сортировку и переработку коммунальных отходов, а также их утилизацию в соответствии с современными экологическими требованиями, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
В понедельник глава региона принял участие в заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провел премьер-министр Дмитрий Медведев. На заседании в том числе обсуждалась реализация в регионах национальных проектов "Экология" и "Жилье и городская среда".
По словам губернатора, в Верхневолжье выполнены все необходимые подготовительные мероприятия, разработана региональная схема обращения с отходами. В рамках национального проекта предусмотрена рекультивация пяти свалок.
Руденя напомнил, что реализация национальных проектов дает Тверской области возможность существенно повысить качество жизни граждан, обеспечить создание современной инфраструктуры, развитие региональной экономики.
В пресс-службе областного правительства отметили, что на территории региона реализуются все шесть федеральных проектов национального проекта "Экология". В частности, в 2019 году заключены все запланированные контракты на модернизацию систем централизованного питьевого водоснабжения в рамках регионального проекта "Чистая вода". Всего по проекту до 2024 года на территории Верхневолжья построят и реконструируют 18 объектов питьевого водоснабжения.
Руденя: в Верхневолжье перезапустят стекольный завод со столетней историей
5 декабря, 17:53Тверская область
Руденя: подвиг Михаила Тверского - образец преданного служения Родине
На реализацию регионального проекта "Чистая вода" в 2019-2024 годах заложены более 3 миллиардов рублей, из которых 2,4 миллиарда рублей – средства федерального бюджета, 230 миллионов рублей – областного, также предусмотрено софинансирование из местных бюджетов и внебюджетных источников.
Тверская область занимает третье место в ЦФО по объемам средств, выделенных Федерацией регионам на реализацию проекта "Чистая вода".
В рамках реализации регионального проекта "Оздоровление Волги" запланировано строительство и реконструкция очистных сооружений и систем водоотведения по 8 объектам. К 2024 году это позволит сократить объем сбрасываемых загрязнённых сточных вод в бассейн реки Волги в 7,5 раз. На реализацию региональной программы по улучшению экологического состояния реки Волги направят 3,2 миллиарда рублей: 2,3 миллиарда рублей – федеральный, более 568 миллионов рублей – областной бюджет. Предусмотрено ссофинансирование из муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.
Тверская область также активно участвует в реализации всех трех проектов национального проекта "Жилье и городская среда". В текущем году по сравнению с 2018 годом удалось на 87% повысить темпы жилищного строительства в регионе: введены в строй 490 тысяч квадратных метров жилья.
В рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2019 году работы выполнены во всех 56 запланированных дворах и на 89 общественных пространствах.
Руденя: за 3 года в Верхневолжье отремонтируют более тысячи км дорог
2 декабря, 12:21Тверская область
Руденя призвал усилить поддержку тверских ветеранов войны
000000
Обсудить 0
Тверская областьИгорь РуденяДмитрий МедведевТверская областьРоссияТверьОбщество
Рекомендуем
Вид на Театральную площадь Краснодара
Кубань отчиталась о работе по формированию комфортной городской среды
Дети отдыхают в одном из парков в Сочи
Нацпроект "Демография" реализован на Кубани почти на 93%
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
Исследование: теневой сектор дает работу 13 миллионам россиян
Коровы на ферме
Дагестан направил 200 миллионов рублей на стимулирование МСП в АПК
Стекла, выбитые в результате прорыва паропровода на территории завода пивоваренной компании Балтика в Санкт-Петербурге
"ТЭК СПб" заменит участок паропровода у завода "Балтика"
Фельдшерско-акушерский пункт
Водовод и два ФАПа сданы в Тляратинском районе Дагестана
Остров Ольхон на озере Байкал
Медведев раскритиковал темпы ремонта очистных сооружений на Байкале
Вид на столицу Косово - Приштину
Жительницу Косово и двух ее дочерей обвинили во вступлении в ИГ*
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Николаев: Якутия будет участвовать в развитии Арктической зоны
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Медведев подписал постановление о проведении переписи населения
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
Минприроды хочет обязать регионы тушить все лесные пожары
Тигровые полосы на поверхности спутника Сатурна Энцелада делают его не похожим ни на одно планетное тело в Солнечной системе
Ученые выяснили, как образовались тигровые полосы на Энцеладе
Исторический парк Россия - моя история в Махачкале
Васильев: Дагестан реализует турпроект по примеру "Золотого кольца"
Дети на уроке в школе дагестанского села
Васильев: в Дагестане стоит задача обеспечить учителями сельские школы
Взятка
На Северном Кавказе за год из-за коррупции уволили 90 чиновников
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:17Зеленский: протесты в Киеве стали козырем Путина на саммите в Париже
04:13МИД Венесуэлы осудил новые санкции США против ряда чиновников
04:11Зеленский поручил подготовить три точки для разведения сил в Донбассе
03:52Зеленский заявил о продлении закона об особом статусе Донбасса
03:52Зеленский предложил создать в Минске отдельную подгруппу по границе
03:47Число жертв отравления аммиаком при ДТП в Мексике выросло до 9 человек
03:44Зеленский заявил о необходимости найти формат диалога с Россией
03:42Активисты у офиса Зеленского довольны переговорами в Париже
03:39В ГД предложили государству софинансировать создание компьютерных игр
03:36Зеленский пригласил журналистов из России приехать на Украину
03:36Правительству предложили два варианта ракеты для полета на Луну
03:33Зеленский: украинцы могут говорить на любом языке, в том числе русском
03:32Зеленский рассказал об обмене пленными
03:31Зеленский рассказал, как будет проходить обмен удерживаемыми лицами
03:30Рейтер: автор скандального "досье" на Трампа был другом его дочери
03:29Зеленский заявил, что не ведет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
03:26В "Куполе" рассказали о планах по увеличению гражданского производства
03:25Зеленский оценил переговоры с Путиным
03:24Зеленский: вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять
03:20Путин рассказал, зачем собираются лидеры "Нормандской четверки"
Лента новостейМолния