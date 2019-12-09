В Верхневолжье в 2020 году создадут экотехнопарк

ТВЕРЬ, 9 дек – РИА Новости. В следующем году на территории В следующем году на территории Тверской области планируется приступить к созданию экотехнопарка, который обеспечит сортировку и переработку коммунальных отходов, а также их утилизацию в соответствии с современными экологическими требованиями, сообщил губернатор области Игорь Руденя

В понедельник глава региона принял участие в заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провел премьер-министр Дмитрий Медведев . На заседании в том числе обсуждалась реализация в регионах национальных проектов "Экология" и "Жилье и городская среда".

По словам губернатора, в Верхневолжье выполнены все необходимые подготовительные мероприятия, разработана региональная схема обращения с отходами. В рамках национального проекта предусмотрена рекультивация пяти свалок.

Руденя напомнил, что реализация национальных проектов дает Тверской области возможность существенно повысить качество жизни граждан, обеспечить создание современной инфраструктуры, развитие региональной экономики.

В пресс-службе областного правительства отметили, что на территории региона реализуются все шесть федеральных проектов национального проекта "Экология". В частности, в 2019 году заключены все запланированные контракты на модернизацию систем централизованного питьевого водоснабжения в рамках регионального проекта "Чистая вода". Всего по проекту до 2024 года на территории Верхневолжья построят и реконструируют 18 объектов питьевого водоснабжения.

На реализацию регионального проекта "Чистая вода" в 2019-2024 годах заложены более 3 миллиардов рублей, из которых 2,4 миллиарда рублей – средства федерального бюджета, 230 миллионов рублей – областного, также предусмотрено софинансирование из местных бюджетов и внебюджетных источников.

Тверская область занимает третье место в ЦФО по объемам средств, выделенных Федерацией регионам на реализацию проекта "Чистая вода".

В рамках реализации регионального проекта "Оздоровление Волги" запланировано строительство и реконструкция очистных сооружений и систем водоотведения по 8 объектам. К 2024 году это позволит сократить объем сбрасываемых загрязнённых сточных вод в бассейн реки Волги в 7,5 раз. На реализацию региональной программы по улучшению экологического состояния реки Волги направят 3,2 миллиарда рублей: 2,3 миллиарда рублей – федеральный, более 568 миллионов рублей – областной бюджет. Предусмотрено ссофинансирование из муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Тверская область также активно участвует в реализации всех трех проектов национального проекта "Жилье и городская среда". В текущем году по сравнению с 2018 годом удалось на 87% повысить темпы жилищного строительства в регионе: введены в строй 490 тысяч квадратных метров жилья.