Симоньян рассказала, у кого больше шансов стать президентом США

Она также напомнила, что в свое время в узком кругу предсказывала победу Барака Обамы.

"И очень многие люди, в том числе по роду службы должные вроде бы знать такие вещи, спорили со мной. Но я оказалась права. Победу Трампа я не предсказывала. Более того, я легла спать с уверенностью, что он проиграл", - добавила Симоньян.