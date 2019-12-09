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Симоньян рассказала, у кого больше шансов стать президентом США
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РИА Новости

Симоньян рассказала, у кого больше шансов стать президентом США

20:43 09.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к на тему: "Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра"
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Больше всего шансов одержать победу на предстоящих выборах президента США у Джо Байдена и Дональда Трампа, считает главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Я думаю, что следующий президент Соединенных Штатов - одно из двух: или Байден, или Трамп. Хотя, многое еще может измениться. Я не берусь никогда делать прогнозы", - рассказала Симоньян в эфире радио "Комсомольская правда".
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Она также напомнила, что в свое время в узком кругу предсказывала победу Барака Обамы.
"И очень многие люди, в том числе по роду службы должные вроде бы знать такие вещи, спорили со мной. Но я оказалась права. Победу Трампа я не предсказывала. Более того, я легла спать с уверенностью, что он проиграл", - добавила Симоньян.
Выборы президента США состоятся в 2020 году.
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телеканал RTДональд ТрампМаргарита СимоньянБарак ОбамаСШАВ мире
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