Абонементы ЦППК можно оформить еще на двух подмосковных станциях

Станции Волоколамская и Пенягино открылись 23 и 24 ноября соответственно. С тех пор ими уже успело воспользоваться около 180 тысяч пассажиров. Теперь у них есть возможность оформить абонементы на количество поездок, ежедневные и рабочего дня. Кроме того, обе платформы входят в зону Большой Москвы. Абонемент выходного дня доступен пассажирам, следующим до станции Пенягино.