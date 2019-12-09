Абонементы ЦППК можно оформить еще на двух подмосковных станциях

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. С 9 декабря пассажиры смогут приобрести на станциях Волоколамская и Пенягино абонементы Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ЦППК.
Станции Волоколамская и Пенягино открылись 23 и 24 ноября соответственно. С тех пор ими уже успело воспользоваться около 180 тысяч пассажиров. Теперь у них есть возможность оформить абонементы на количество поездок, ежедневные и рабочего дня. Кроме того, обе платформы входят в зону Большой Москвы. Абонемент выходного дня доступен пассажирам, следующим до станции Пенягино.
Отмечается, что специальные тарифы работают на Рижском направлении МЦД. Пассажирам, не пересаживающимся на МЦК, наземный транспорт и метро, будут выгодны обычные абонементы на электрички.