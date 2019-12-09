Мединский поздравил МИА "Россия сегодня" с днем рождения

МИА "Россия сегодня" было образовано 9 декабря 2013 года. Министр пошутил, что в понедельник агентству исполнилось не шесть лет, а 78.

"Вы значительно старше, поскольку история агентства берет свое основание от Советского информбюро. Желаю вам всем при сохранении уровня объективности, превосходящего Совинформбюро 1941 года, иметь такой же вес в обществе, такой же авторитет и такую же популярность и объективность, которые были у ваших великих предшественников. Всего вам самого доброго, с днем рождения!" - сказал Мединский.