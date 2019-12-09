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Мединский поздравил МИА "Россия сегодня" с днем рождения
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РИА Новости

Мединский поздравил МИА "Россия сегодня" с днем рождения

19:07 09.12.2019 (обновлено: 19:44 09.12.2019)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с днем рождения, пожелав сохранять объективность, авторитет и популярность в обществе.
МИА "Россия сегодня" было образовано 9 декабря 2013 года. Министр пошутил, что в понедельник агентству исполнилось не шесть лет, а 78.
"Вы значительно старше, поскольку история агентства берет свое основание от Советского информбюро. Желаю вам всем при сохранении уровня объективности, превосходящего Совинформбюро 1941 года, иметь такой же вес в обществе, такой же авторитет и такую же популярность и объективность, которые были у ваших великих предшественников. Всего вам самого доброго, с днем рождения!" - сказал Мединский.
Председатель Союза виноградарей и виноделов России, генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции по итогам национального проекта Винный гид России - 2019
Вчера, 16:27
Киселев поздравил МИА "Россия сегодня" с днем рождения
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МИА "Россия сегодня"СовинформбюроВладимир МединскийРоссияОбщество
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