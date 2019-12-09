Производители и поставщики "зеленой продукции" в РФ создают ассоциацию

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Производители минеральных удобрений, агропромышленного комплекса и ритейла в РФ создают независимую ассоциацию производителей и поставщиков продукции с улучшенными экологическими характеристиками, говорится в сообщении Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ).

"Лидеры отрасли минеральных удобрений, АПК и ритейла создают независимую ассоциацию "Зеленый клуб" производителей и поставщиков продукции с улучшенными экологическими характеристиками. Эта продукция будет продаваться под национальным брендом "Зеленый стандарт", - сообщается в пресс-релизе.

Новая ассоциация создается по инициативе президента РАПУ, гендиректора "Фосагро" Андрея Гурьева. В ее состав будут входить компании и общественные организации, поддерживающие реализацию комплекса мер по созданию "зеленого стандарта" и проведение в течение всего следующего года мероприятий, направленных на подготовку вступления в силу нового закона о "зеленой продукции".

По словам Гурьева, "Зеленый клуб" станет первой в мире организацией, в которую войдут представители всех звеньев сельскохозяйственной производственной цепочки, объединенных целью предоставить каждому российскому потребителю доступ к экологически чистой продукции по доступным ценам.