РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-09T19:06+0300
https://ria.ru/20191209/1562180800.html
Производители и поставщики "зеленой продукции" в РФ создают ассоциацию
https://cdn22.img.ria.ru/images/149467/69/1494676926_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_8385f5a9e25561effa0498ca52e5d5f6.jpg
РИА Новости

Производители и поставщики "зеленой продукции" в РФ создают ассоциацию

19:06 09.12.2019
40
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФрагмент оборудования на заводе по производству удобрений
Фрагмент оборудования на заводе по производству удобрений
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Производители минеральных удобрений, агропромышленного комплекса и ритейла в РФ создают независимую ассоциацию производителей и поставщиков продукции с улучшенными экологическими характеристиками, говорится в сообщении Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ).

"Лидеры отрасли минеральных удобрений, АПК и ритейла создают независимую ассоциацию "Зеленый клуб" производителей и поставщиков продукции с улучшенными экологическими характеристиками. Эта продукция будет продаваться под национальным брендом "Зеленый стандарт", - сообщается в пресс-релизе.

Новая ассоциация создается по инициативе президента РАПУ, гендиректора "Фосагро" Андрея Гурьева. В ее состав будут входить компании и общественные организации, поддерживающие реализацию комплекса мер по созданию "зеленого стандарта" и проведение в течение всего следующего года мероприятий, направленных на подготовку вступления в силу нового закона о "зеленой продукции".
По словам Гурьева, "Зеленый клуб" станет первой в мире организацией, в которую войдут представители всех звеньев сельскохозяйственной производственной цепочки, объединенных целью предоставить каждому российскому потребителю доступ к экологически чистой продукции по доступным ценам.
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме
7 ноября, 12:06
ФосАгро за девять месяцев увеличила поставки удобрений аграриям на 7,9%
Минсельхоз РФ разработал проект закона о сельхозпродукции с улучшенными экологическими характеристиками. Ожидается, что в начале 2020 года законопроект будет внесен для рассмотрения в Госдуму и сможет вступить в силу уже с 1 января 2021 года, напоминают в РАПУ.
000000
Обсудить 0
Новости компаний - Экономика
Рекомендуем
Коровы на ферме
Дагестан направил 200 миллионов рублей на стимулирование МСП в АПК
Поезд компании Аэроэкспресс в Москве
"Аэроэкспресс" изменит расписание поездов во Внуково 14 и 15 декабря
Концерн General Motors
General Motors продаст "АвтоВАЗу" свой последний актив в России
Стенд ОАО РЖД
Пензенская область и РЖД договорились о сотрудничестве
Виды Москвы
Форум молодых инженеров пройдет в Москве
Хельсинки
Финская промышленность начнет забастовку в понедельник
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Николаев: Якутия будет участвовать в развитии Арктической зоны
Смартфон
Мобильная связь в 2020 году может подорожать на 18%, считают аналитики
Старшеклассники за ноутбуками
В Госдуме призвали "дозировать" интернет для детей
Остров Ольхон на озере Байкал
Медведев раскритиковал темпы ремонта очистных сооружений на Байкале
Ракета-носитель SLS на старте
НАСА объявило о завершении сборки центрального блока ракеты SLS
Автомобиль Следственного комитета РФ
Полиция задержала мужчину, напавшего с ножом на бывшую жену в Москве
Победительница конкурса красоты Мисс Вселенная - 2019, представительница ЮАР Зозибини Тунзи
"Мисс Вселенная" из ЮАР и ее соперницы
Ракета-носитель Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-13 перед стартом
Космонавты открыли люк в прибывший на МКС "грузовик"
Тверская
От Арбата до Ходынки: как благоустраивали Москву последние 9 лет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:22В ЛНР призвали к активизации работы в Минске после саммита в Париже
04:17Зеленский: протесты в Киеве стали козырем Путина на саммите в Париже
04:13МИД Венесуэлы осудил новые санкции США против ряда чиновников
04:11Зеленский поручил подготовить три точки для разведения сил в Донбассе
03:52Зеленский заявил о продлении закона об особом статусе Донбасса
03:52Зеленский предложил создать в Минске отдельную подгруппу по границе
03:47Число жертв отравления аммиаком при ДТП в Мексике выросло до 9 человек
03:44Зеленский заявил о необходимости найти формат диалога с Россией
03:42Активисты у офиса Зеленского довольны переговорами в Париже
03:39В ГД предложили государству софинансировать создание компьютерных игр
03:36Зеленский пригласил журналистов из России приехать на Украину
03:36Правительству предложили два варианта ракеты для полета на Луну
03:33Зеленский: украинцы могут говорить на любом языке, в том числе русском
03:32Зеленский рассказал об обмене пленными
03:31Зеленский рассказал, как будет проходить обмен удерживаемыми лицами
03:30Рейтер: автор скандального "досье" на Трампа был другом его дочери
03:29Зеленский заявил, что не ведет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
03:26В "Куполе" рассказали о планах по увеличению гражданского производства
03:25Зеленский оценил переговоры с Путиным
03:24Зеленский: вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять
Лента новостейМолния