"ТЭК СПб" заменит участок паропровода у завода "Балтика"

Стекла, выбитые в результате прорыва паропровода на территории завода пивоваренной компании "Балтика" в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. ГУП "ТЭК Санкт-Петербург" ("ТЭК СПб") реконструирует около одного километра аварийного участка паропровода около завода "Балтика", следует из сообщения компании.

Городское управление МЧС РФ в ноябре сообщало, что в промзоне "Парнас" в 6-м Верхнем переулке произошел прорыв паропровода, находящегося в ведении "ТЭК СПб". Пострадали четыре человека, двое были госпитализированы. На деятельность "Балтики", где был создан оперативный штаб по урегулированию ситуации, авария не повлияла. Ремонт паропровода был произведен меньше чем за 13 часов, положенных по нормативам, сообщало в свою очередь "ТЭК СПб".

"ГУП "ТЭК СПб" объявило конкурс на реконструкцию трубопровода, пролегающего в промзоне "Парнас". Подрядчику предстоит к декабрю 2021 года обновить порядка 1000 метров паропровода диаметром 300-400 мм. Начальная цена контракта – 230 миллионов рублей. Эта сумма будет выделена в рамках инвестпрограммы ТЭКа", - говорится в сегодняшнем сообщении. Уточняется, что итоги конкурса подведут 13 декабря.

Предприятие также собирается заменить порядка 40 метров изношенных сетей в рамках текущего ремонта. Решение было принято после очередного этапа внутритрубной диагностики у центральной проходной завода.

"После проведения превентивных мер и диагностики объекта километровый участок паропровода будет реконструирован в ближайшее время. Реконструкция обеспечит надежным теплоснабжением крупные предприятия Петербурга, потребляющие пар в промзоне "Парнас", - отметил гендиректор "ТЭК СПб" Иван Болтенков.