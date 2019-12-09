Иран заявил об отказе ЕС использовать механизм решения споров по СВПД

"В ходе последнего заседания группы "4+1" (Россия, Китай, Франция, Германия и Британия) вопрос о задействовании механизма решения споров никак не затрагивался и не рассматривался, поэтому заявления и идеи на этот счёт, сделанные для нагнетания атмосферы против нашей страны, были оставлены", - сказал Аракчи, слова которого приводятся на информационном портале правительства Ирана.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.