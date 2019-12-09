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Иран заявил об отказе ЕС использовать механизм решения споров по СВПД
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РИА Новости

Иран заявил об отказе ЕС использовать механизм решения споров по СВПД

18:43 09.12.2019
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© AP Photo / Vahid SalemiЗаместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
© AP Photo / Vahid Salemi
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи . Архивное фото
ТЕГЕРАН, 9 дек - РИА Новости. Европейские страны в данный момент отказались от идеи задействовать механизм разрешения споров в ядерной сделке, который мог бы привести к восстановлению санкций против Тегерана, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в ноябре предупредил о возможности запуска механизма, который грозит восстановлением санкций против Ирана, из-за несоблюдения им обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
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"В ходе последнего заседания группы "4+1" (Россия, Китай, Франция, Германия и Британия) вопрос о задействовании механизма решения споров никак не затрагивался и не рассматривался, поэтому заявления и идеи на этот счёт, сделанные для нагнетания атмосферы против нашей страны, были оставлены", - сказал Аракчи, слова которого приводятся на информационном портале правительства Ирана.
МИД Ирана тогда счел заявления главы МИД Франции о механизме безответственными и неконструктивными, поскольку они подрывают эффективность политических инициатив, направленных на реализацию сделки.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Жан-Ив Ле ДрианАббас АракчиМИД ИранаМИД Франции‎СШАВ мире
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