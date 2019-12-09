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Президент ОКР комментирует решение WADA. Прямая трансляция
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РИА Новости

Президент ОКР комментирует решение WADA. Прямая трансляция

18:46 09.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Олимпийского комитета России С. Поздняковым
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Олимпийского комитета России С. Поздняковым
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отвечает на вопросы журналистов после решения Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от международных соревнованиях.
В понедельник исполком организации единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию и отстранил российских спортсменов от участия в международных состязаниях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года. Допуск получат только "чистые" российские спортсмены, которые будут соревноваться в нейтральном статусе.
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Станислав ПоздняковВсемирное антидопинговое агентствоОлимпийский комитет РоссииРоссия
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