Президент ОКР комментирует решение WADA. Прямая трансляция

В понедельник исполком организации единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию и отстранил российских спортсменов от участия в международных состязаниях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года. Допуск получат только "чистые" российские спортсмены, которые будут соревноваться в нейтральном статусе.