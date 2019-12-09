Шарлиз Терон и Скарлетт Йоханссон номинировали на "Золотой глобус"

ВАШИНГТОН, 9 дек – РИА Новости. Скарлетт Йоханссон ("Брачная история"), Шарлиз Терон ("Скандал") и Сирша Ронан ("Маленькие женщины") номинированы на премию "Золотой глобус" в категории "Лучшая женская роль в драматическом фильме", сообщили организаторы в понедельник.
В этой категории также представлены Синтия Эриво ("Гарриет") и Рене Зеллвегер ("Джуди").
Награду "Золотой глобус" ежегодно вручает Ассоциация аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов (Hollywood Foreign Press Association). 77-я церемония вручения пойдет в Лос-Анджелесе 5 января.