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2019-12-09T17:48+0300
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Шарлиз Терон и Скарлетт Йоханссон номинировали на "Золотой глобус"
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РИА Новости

Шарлиз Терон и Скарлетт Йоханссон номинировали на "Золотой глобус"

17:48 09.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Скарлетт Йоханссон
Актриса Скарлетт Йоханссон
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Скарлетт Йоханссон
ВАШИНГТОН, 9 дек – РИА Новости. Скарлетт Йоханссон ("Брачная история"), Шарлиз Терон ("Скандал") и Сирша Ронан ("Маленькие женщины") номинированы на премию "Золотой глобус" в категории "Лучшая женская роль в драматическом фильме", сообщили организаторы в понедельник.
В этой категории также представлены Синтия Эриво ("Гарриет") и Рене Зеллвегер ("Джуди").
Награду "Золотой глобус" ежегодно вручает Ассоциация аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов (Hollywood Foreign Press Association). 77-я церемония вручения пойдет в Лос-Анджелесе 5 января.
Кадр из фильма Холодное сердце 2
Вчера, 16:57Культура
"Холодное сердце 2" и "Король Лев" номинировали на "Золотой глобус"
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КультураСкарлетт ЙоханссонШарлиз ТеронКультураСША
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