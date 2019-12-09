РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область
Рязанская область
2019-12-09T17:46+0300
https://ria.ru/20191209/1562173712.html
Рязанский губернатор отметил роль волонтеров в реализации нацпроектов
https://cdn22.img.ria.ru/images/155794/67/1557946709_0:7:2836:1602_1036x0_80_0_0_563f3ec33975462580aeeb90558584e1.jpg
РИА Новости

Рязанский губернатор отметил роль волонтеров в реализации нацпроектов

17:46 09.12.2019
21
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время встречи с Дмитрием Медведевым
 Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время встречи с Дмитрием Медведевым
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
РЯЗАНЬ, 9 дек - РИА Новости. Участие волонтеров необходимо для успешной реализации национальных проектов в Рязанской области, заявил в понедельник губернатор Николай Любимов на открытии III форума добровольцев Рязанской области.
По словам губернатора, форум, который объединил более 500 человек, имеет большое значение, поскольку направлен на развитие волонтерства.
"С этого года он является региональной частью федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование". Это и новые ресурсы, и четкие задачи для организаторов форума. Возможность реализации новых идей для добровольцев. Так работают все нацпроекты, им требуются люди как вы: готовые действовать быстро, решительно, но продуманно", – сказал Любимов.
Губернатор отметил активное развитие добровольчества в Рязанской области. В настоящее время движение объединяет более 45 тысяч человек. Особое внимание глава региона обратил на работу "серебряных волонтеров".
По словам Любимова, сегодня добровольцы востребованы в самых разных направлениях, в том числе в области патриотического воспитания населения. Второй месяц с участием "Волонтеров Победы" в регионе успешно проходит акция "Нам есть кем гордиться". На днях в рамках проекта начался набор в волонтерский корпус.
Рязань
6 декабря, 16:35Рязанская область
В Рязанской области реализуют ряд проектов в Год памяти и славы
"Вся ваша разнообразная работа очень созвучна национальным целям и задачам, поставленным президентом. Поэтому форум – это хороший формат для обсуждения участия волонтеров в социально-экономическом развитии страны. С нашей стороны необходимо сделать все возможное, чтобы убрать барьеры в работе волонтеров, еще раз проверить, как у нас реализуется стандарт поддержки волонтерства, разработанный Агентством стратегических инициатив", – сказал губернатор.
Глава региона также принял участие в пленарном заседании "Государство и волонтеры – партнеры в социально-экономическом развитии страны", посетил интерактивные площадки форума, в том числе ярмарку волонтерского движения Рязанской области. Любимову показали квест-комнату виртуальной реальности "Сталинградская битва" всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". В ходе двухдневного форума предусмотрена работа образовательных и дискуссионных площадок, проведение обучающих семинаров и "круглых столов".
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
4 декабря, 18:06Рязанская область
Любимов отметил увеличение числа людей, развивающих Рязанскую область
000001
Обсудить 0
Рязанская областьНиколай ЛюбимовРязанская областьОбщество
Рекомендуем
Александр Хинштейн
ЕР запустила проект по увековечению памяти героев России
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Более пяти тысяч человек приняли участие в конкурсе "Лидеры Кубани"
Здание Общественной палатой РФ в Москве
Глава ОП не согласилась с утверждением о правовом нигилизме россиян
Взятка
На Северном Кавказе за год из-за коррупции уволили 90 чиновников
Здание Общественной палатой РФ в Москве
Глава ОП пообещала сконцентрироваться на реальных проблемах граждан
Старшеклассники за ноутбуками
В Госдуме призвали "дозировать" интернет для детей
Евгения Уваркина
Прокуратура начала проверку по видео с матом мэра Липецка
Статуя Фемиды в суде
Жителя Ингушетии подозревают в оскорблении в интернете чувств верующих
Парк Кузьминки-Люблино
В парке "Кузьминки-Люблино" развесят гнездовые ящики для сов
Лидия Михеева во время встречи президента РФ Владимира Путина с членами Общественной палаты
В ОП РФ приветствуют избрание Лидии Михеевой новым секретарем
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Медведев подписал постановление о проведении переписи населения
Торжественная церемония закрытия фестиваля Спасская башня на Красной Площади в Москве
Названы даты проведения фестиваля "Спасская башня" в 2020 году
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Госкомиссия во главе с Патрушевым обсудит развитие Карелии
Здание Общественной палатой РФ в Москве
НКО надо дать больший доступ к оказанию услуг детям, заявили в ОП
Павел Пожигайло
Член Общественной палаты предложил учредить два новых поста
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:22В ЛНР призвали к активизации работы в Минске после саммита в Париже
04:17Зеленский: протесты в Киеве стали козырем Путина на саммите в Париже
04:13МИД Венесуэлы осудил новые санкции США против ряда чиновников
04:11Зеленский поручил подготовить три точки для разведения сил в Донбассе
03:52Зеленский заявил о продлении закона об особом статусе Донбасса
03:52Зеленский предложил создать в Минске отдельную подгруппу по границе
03:47Число жертв отравления аммиаком при ДТП в Мексике выросло до 9 человек
03:44Зеленский заявил о необходимости найти формат диалога с Россией
03:42Активисты у офиса Зеленского довольны переговорами в Париже
03:39В ГД предложили государству софинансировать создание компьютерных игр
03:36Зеленский пригласил журналистов из России приехать на Украину
03:36Правительству предложили два варианта ракеты для полета на Луну
03:33Зеленский: украинцы могут говорить на любом языке, в том числе русском
03:32Зеленский рассказал об обмене пленными
03:31Зеленский рассказал, как будет проходить обмен удерживаемыми лицами
03:30Рейтер: автор скандального "досье" на Трампа был другом его дочери
03:29Зеленский заявил, что не ведет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
03:26В "Куполе" рассказали о планах по увеличению гражданского производства
03:25Зеленский оценил переговоры с Путиным
03:24Зеленский: вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять
Лента новостейМолния