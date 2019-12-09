Рязанский губернатор отметил роль волонтеров в реализации нацпроектов

Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время встречи с Дмитрием Медведевым

РЯЗАНЬ, 9 дек - РИА Новости. Участие волонтеров необходимо для успешной реализации национальных проектов в Рязанской области, заявил в понедельник губернатор Участие волонтеров необходимо для успешной реализации национальных проектов в Рязанской области, заявил в понедельник губернатор Николай Любимов на открытии III форума добровольцев Рязанской области

По словам губернатора, форум, который объединил более 500 человек, имеет большое значение, поскольку направлен на развитие волонтерства.

"С этого года он является региональной частью федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование". Это и новые ресурсы, и четкие задачи для организаторов форума. Возможность реализации новых идей для добровольцев. Так работают все нацпроекты, им требуются люди как вы: готовые действовать быстро, решительно, но продуманно", – сказал Любимов.

Губернатор отметил активное развитие добровольчества в Рязанской области. В настоящее время движение объединяет более 45 тысяч человек. Особое внимание глава региона обратил на работу "серебряных волонтеров".

По словам Любимова, сегодня добровольцы востребованы в самых разных направлениях, в том числе в области патриотического воспитания населения. Второй месяц с участием "Волонтеров Победы" в регионе успешно проходит акция "Нам есть кем гордиться". На днях в рамках проекта начался набор в волонтерский корпус.

"Вся ваша разнообразная работа очень созвучна национальным целям и задачам, поставленным президентом. Поэтому форум – это хороший формат для обсуждения участия волонтеров в социально-экономическом развитии страны. С нашей стороны необходимо сделать все возможное, чтобы убрать барьеры в работе волонтеров, еще раз проверить, как у нас реализуется стандарт поддержки волонтерства, разработанный Агентством стратегических инициатив", – сказал губернатор.