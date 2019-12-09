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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-09T17:40+0300
https://ria.ru/20191209/1562173342.html
Турция начала работу по размещению беженцев на севере Сирии
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РИА Новости

Турция начала работу по размещению беженцев на севере Сирии

17:40 09.12.2019
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© AP PhotoСирийские беженцы в лагере Рукбан
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
© AP Photo
АНКАРА, 9 дек — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти приступили к работе по расселению сирийских беженцев в районах на севере Сирии, перешедших под турецкий контроль в ходе операции "Источник мира".
"В районы Сирии, которые стали полностью безопасными, на сегодняшний день уже вернулись 370 тысяч человек по собственному желанию. Мы начали работу по строительству поселений на территории между городами Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд, где на первом этапе сможет разместиться один миллион человек", - заявил Эрдоган, выступая на министерской конференции по социальным вопросам Организации исламского сотрудничества в Стамбуле.
Выступление Эрдогана транслировал телеканал NTV.
Девятого октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. США ввели санкции против Анкары, но отозвали их после того, как вице-президент Майк Пенс объявил о договоренностях о перемирии с Эрдоганом. Частью договоренности было создание зоны безопасности к югу от сирийско-турецкой границы, которую будет контролировать Анкара.
Двадцать второго октября президенты России и Турции на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. В соответствии с документом, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности.
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