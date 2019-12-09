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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2019-12-09T17:39+0300
https://ria.ru/20191209/1562173304.html
Праздник русской псовой охоты пройдёт в Липецкой области
https://cdn25.img.ria.ru/images/156217/32/1562173206_0:317:3076:2047_1036x0_80_0_0_f9a9049576eeb477b0766a9fa5d937b0.jpg
РИА Новости

Праздник русской псовой охоты пройдёт в Липецкой области

17:39 09.12.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСобака породы дратхаар во время состязаний
Собака породы дратхаар во время состязаний
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 9 дек – Новости. Более двух тысяч гостей из регионов Центрального федерального округа ожидается на празднике русской псовой охоты "Отъезжее поле", который состоится в субботу, 14 декабря, в деревне Масловка Данковского района Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Главная цель фестиваля – возрождение псовой охоты - одной из национальных традиций России, которая была практически утеряна.
Гости праздника смогут посетить выставку русских борзых и хищных птиц, прокатиться на лошадях, отведать блюда русской национальной кухни, попробовать себя в метании копья и стрельбе из спортивного лука, приобрести изделия декоративно-прикладного творчества.
"Это уникальное культурное событие, которое раскрывает традиции русской псовой охоты и рассчитано на участников и зрителей всех поколений. Старинная дворянская забава - охота без ружей - благодаря сообществу энтузиастов стала еще одной визитной карточкой нашего региона", - сказал РИА Новости Артамонов.
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Липецкая областьИгорь Артамонов
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