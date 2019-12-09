Праздник русской псовой охоты пройдёт в Липецкой области

Собака породы дратхаар во время состязаний

ЛИПЕЦК, 9 дек – Новости. Более двух тысяч гостей из регионов Центрального федерального округа ожидается на празднике русской псовой охоты "Отъезжее поле", который состоится в субботу, 14 декабря, в деревне Масловка Данковского района Липецкой области, сообщил губернатор региона . Более двух тысяч гостей из регионов Центрального федерального округа ожидается на празднике русской псовой охоты "Отъезжее поле", который состоится в субботу, 14 декабря, в деревне Масловка Данковского района Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов

Главная цель фестиваля – возрождение псовой охоты - одной из национальных традиций России, которая была практически утеряна.

Гости праздника смогут посетить выставку русских борзых и хищных птиц, прокатиться на лошадях, отведать блюда русской национальной кухни, попробовать себя в метании копья и стрельбе из спортивного лука, приобрести изделия декоративно-прикладного творчества.