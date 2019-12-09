Госдума проведёт дополнительное пленарное заседание 13 декабря

"Совет Государственной думы принял решение провести дополнительное заседание 13 декабря, пятница. Заседание начнётся в 10 часов утра, время окончания - мы договорились стремиться до 14 часов, а там уже повестка дня будет диктовать свои условия, но будем к 14 часам стремиться завершить заседание", - заявил Мельников журналистам.