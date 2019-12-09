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Госдума проведёт дополнительное пленарное заседание 13 декабря
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РИА Новости

Госдума проведёт дополнительное пленарное заседание 13 декабря

17:36 09.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Государственная дума проведёт дополнительное пленарное заседание в пятницу, 13 декабря, сообщил журналистам первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников.
"Совет Государственной думы принял решение провести дополнительное заседание 13 декабря, пятница. Заседание начнётся в 10 часов утра, время окончания - мы договорились стремиться до 14 часов, а там уже повестка дня будет диктовать свои условия, но будем к 14 часам стремиться завершить заседание", - заявил Мельников журналистам.
Как добавил вице-спикер, у палаты ещё много законопроектов на рассмотрении, и это заседание проводится с целью успеть рассмотреть их до конца сессии.
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