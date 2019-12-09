Круглый стол по итогам визита в Вашингтон главы МИД России С. Лаврова

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11 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Российско-американские переговоры в Вашингтоне: есть ли точки соприкосновения?".