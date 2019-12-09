Круглый стол по итогам визита в Вашингтон главы МИД России С. Лаврова

Участники:
- декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей СИДОРОВ;
- генеральный директор Центра политической информации Алексей МУХИН;
- заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ;
- доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей ФЕНЕНКО.
К разговору также приглашены:
- депутаты Госдумы РФ, ИСКРАН, МГИМО МИД России.
На 10 декабря запланирован визит Министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Вашингтон. Глава российского МИДа не приезжал с официальным визитом в столицу США с мая 2017 года (после встречи с президентом Дональдом Трампом, за которой последовали обвинения в том, что хозяин Белого дома раскрыл секретную информацию). Ожидается, что на этот раз в Вашингтоне пройдут переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. Также есть вероятность, что состоится вторая встреча с президентом США.
Украина, Сирия, Иран, Северная Корея – какие вопросы будут обсуждаться на российско-американских переговорах? Есть ли у России и США сегодня точки соприкосновения?
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- декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей СИДОРОВ;
- генеральный директор Центра политической информации Алексей МУХИН;
- заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ;
- доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей ФЕНЕНКО.
К разговору также приглашены:
- депутаты Госдумы РФ, ИСКРАН, МГИМО МИД России.
На 10 декабря запланирован визит Министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Вашингтон. Глава российского МИДа не приезжал с официальным визитом в столицу США с мая 2017 года (после встречи с президентом Дональдом Трампом, за которой последовали обвинения в том, что хозяин Белого дома раскрыл секретную информацию). Ожидается, что на этот раз в Вашингтоне пройдут переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. Также есть вероятность, что состоится вторая встреча с президентом США.
Украина, Сирия, Иран, Северная Корея – какие вопросы будут обсуждаться на российско-американских переговорах? Есть ли у России и США сегодня точки соприкосновения?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/