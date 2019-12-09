Видеомост Москва – Киров о запуске производства фармпрепарата

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11 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный видеомост Москва – Киров, посвященный запуску компаниями Merck и "Нанолек" совместного производства препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.