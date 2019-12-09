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Видеомост Москва – Киров о запуске производства фармпрепарата
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РИА Новости

Видеомост Москва – Киров о запуске производства фармпрепарата

17:32 09.12.2019
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11 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный видеомост Москва – Киров, посвященный запуску компаниями Merck и "Нанолек" совместного производства препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Участники в Москве:
- директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Алексей АЛЕХИН;
- директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Министерства здравоохранения Российской Федерации Филипп РОМАНОВ;
- вице-президент Российского медицинского общества по артериальной гипертензии, руководитель отдела ангиологии ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации Юрий КАРПОВ;
- председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас ШЕПП;
- генеральный директор компании Merck Biopharma в России и СНГ Маттиас ВЕРНИКЕ;
- президент компании "Нанолек" Владимир ХРИСТЕНКО.

В Кирове:
- губернатор Кировской области Игорь ВАСИЛЬЕВ;
- председатель Правительства Кировской области Александр ЧУРИН;
- первый заместитель председателя Правительства Кировской области Дмитрий КУРДЮМОВ;
- министр здравоохранения Кировской области Андрей ЧЕРНЯЕВ;
- исполнительный директор компании "Нанолек" Максим СТЕЦЮК;
- директор по стратегии и операционному управлению бизнесом компании Merck Biopharma в России и СНГ Наталья ДИКАНСКАЯ.

Лекарственный препарат будет выпускаться на производственных мощностях компании "Нанолек" в Кировской области.

Аккредитация
Галеева Юлия E-mail: yu.galeeva@nanolek.ru Моб.: +7 (911) 285 27 70, Эльмира Захидова E-mail: e.zakhidova@asv-media.com Моб.: +7 (985) 417 56 92
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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