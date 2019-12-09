Глава Якутии надеется, что ученые скоро успешно клонируют мамонта

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что ученые с каждым днем приближаются к успешному клонированию мамонта, и, возможно, сегодняшнее поколение сможет увидеть его живым.

Как сообщал ранее глава республики, ученые Якутии в сотрудничестве с японскими и корейскими коллегами работают над клонированием собак и мечтают когда-нибудь клонировать мамонта. Николаев отмечал, что клонировать мамонта мечтает весь мир, но основные останки этого животного находятся на территории Якутии.

"Пока, конечно, говорить. что живой мамонт пробежит по якутской тундре, еще рано, Вместе с тем работа идет, я с учеными на эту тему достаточно регулярно общаюсь. Каждая операция приближает нас к тому, что наше поколение, дай Бог, живого мамонта увидит", - сказал Николаев на пресс-конференции "Стратегия социально-экономического развития республики до 2032 года с целевым видением до 2050 года".

В сентябре в погрануправлении ФСБ по восточному арктическому району сообщали, что с 2017 года пограничные органы пресекли попытки контрабандного вывоза из страны бивней мамонтов и их фрагментов общим весом свыше шести тонн. Стоимость изъятого превысила 300 миллионов рублей. Предотвращенный ущерб государству в виде неуплаченных пошлин составил более 40 миллионов рублей.

Глава Якутии отметил, что в РФ правовой статус таких останков до сих пор не определен на законодательном уровне, из-за чего происходят случаи "варварского" обращения с природой, в том числе уничтожение уникальных останков мамонтов. По словам Николаева, соответствующий федеральный закон уже согласован с федеральными министерствами. Он выразил надежду, что документ будет принят в 2020 году.

"Я считаю, что здесь мы, как страна в целом, обязательно должны это сделать и показать всему миру пример ответственного отношения к таким бесценным сокровищам, которые природой созданы на территории нашей страны" - подчеркнул глава республики.