Глава Якутии надеется, что ученые скоро успешно клонируют мамонта

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что ученые с каждым днем приближаются к успешному клонированию мамонта, и, возможно, сегодняшнее поколение сможет увидеть его живым.
Как сообщал ранее глава республики, ученые Якутии в сотрудничестве с японскими и корейскими коллегами работают над клонированием собак и мечтают когда-нибудь клонировать мамонта. Николаев отмечал, что клонировать мамонта мечтает весь мир, но основные останки этого животного находятся на территории Якутии.
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"Пока, конечно, говорить. что живой мамонт пробежит по якутской тундре, еще рано, Вместе с тем работа идет, я с учеными на эту тему достаточно регулярно общаюсь. Каждая операция приближает нас к тому, что наше поколение, дай Бог, живого мамонта увидит", - сказал Николаев на пресс-конференции "Стратегия социально-экономического развития республики до 2032 года с целевым видением до 2050 года".
В сентябре в погрануправлении ФСБ по восточному арктическому району сообщали, что с 2017 года пограничные органы пресекли попытки контрабандного вывоза из страны бивней мамонтов и их фрагментов общим весом свыше шести тонн. Стоимость изъятого превысила 300 миллионов рублей. Предотвращенный ущерб государству в виде неуплаченных пошлин составил более 40 миллионов рублей.
Глава Якутии отметил, что в РФ правовой статус таких останков до сих пор не определен на законодательном уровне, из-за чего происходят случаи "варварского" обращения с природой, в том числе уничтожение уникальных останков мамонтов. По словам Николаева, соответствующий федеральный закон уже согласован с федеральными министерствами. Он выразил надежду, что документ будет принят в 2020 году.
"Я считаю, что здесь мы, как страна в целом, обязательно должны это сделать и показать всему миру пример ответственного отношения к таким бесценным сокровищам, которые природой созданы на территории нашей страны" - подчеркнул глава республики.
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