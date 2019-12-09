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2019-12-09T17:31+0300
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Бандерас или Феникс могут получить "Золотой Глобус" за "роль в драме"
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РИА Новости

Бандерас или Феникс могут получить "Золотой Глобус" за "роль в драме"

17:31 09.12.2019
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© Фото : DC Comics/ Warner Bros. Entertainment Inc. 2019Хоакин Феникс в трейлере к фильму "Джокер"
Хоакин Феникс в трейлере к фильму Джокер
© Фото : DC Comics/ Warner Bros. Entertainment Inc. 2019
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Антонио Бандерас, Кристиан Бэйл и Хоакин Феникс номинированы на премию "Золотой Глобус" в категории "лучшая мужская роль в драме", объявили организаторы премии в понедельник.
© 20th Century Fox, 2019Фильм "Ford против Ferrari"(2019)
Фильм Ford против Ferrari(2019)
1 из 3
Фильм "Ford против Ferrari"(2019)
© 20th Century Fox, 2019
© Canal+ [fr] (2019) Кадр из фильма "Боль и слава" .
Кадр из фильма Боль и слава
2 из 3
Кадр из фильма "Боль и слава" .
© Canal+ [fr] (2019)
© Netflix, 2019Кадр из фильма "Брачная История"(2019)
Кадр из фильма Брачная История(2019)
3 из 3
Кадр из фильма "Брачная История"(2019)
© Netflix, 2019
1 из 3
Фильм "Ford против Ferrari"(2019)
© 20th Century Fox, 2019
2 из 3
Кадр из фильма "Боль и слава" .
© Canal+ [fr] (2019)
3 из 3
Кадр из фильма "Брачная История"(2019)
© Netflix, 2019
Кристиан Бэйл номинирован на награду за картину "Ford против Ferrari", Антонио Бандерас за "Боль и слава", Хоакин Феникс за ленту "Джокер". Конкуренцию им составят Адам Драйвер за "Брачную историю" и Джонатан Прайс за "Два Папы".
Несмотря на многочисленные прогнозы кинокритиков, организаторы премии оставили без номинации Роберта Де Ниро, сыгравшего главную роль в фильме Мартина Скорсезе "Ирландец".
Награду "Золотой глобус" ежегодно вручает Ассоциация аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов (Hollywood Foreign Press Association). Очередная 77-я церемония вручения награды пойдет в Лос-Анджелесе 5 января.
Кадр из фильма Джокер
27 октября, 14:05Культура
"Джокер" стал самым кассовым фильмом с рейтингом R
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КультураНовости культурыАнтонио БандерасХоакин ФениксРоберт Де НироЗолотой глобус
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