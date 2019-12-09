Бандерас или Феникс могут получить "Золотой Глобус" за "роль в драме"

ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Антонио Бандерас, Кристиан Бэйл и Хоакин Феникс номинированы на премию "Золотой Глобус" в категории "лучшая мужская роль в драме", объявили организаторы премии в понедельник.

Кристиан Бэйл номинирован на награду за картину "Ford против Ferrari", Антонио Бандерас за "Боль и слава", Хоакин Феникс за ленту "Джокер". Конкуренцию им составят Адам Драйвер за "Брачную историю" и Джонатан Прайс за "Два Папы".