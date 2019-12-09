РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-09T23:07+0300
https://ria.ru/20191209/1562172340.html
Житель Калуги забил до смерти девушку, самоутверждаясь перед друзьями
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1036x0_80_0_0_b5bfc6a28e98e581c9f1e14fb7b750a3.jpg
РИА Новости

Житель Калуги забил до смерти девушку, самоутверждаясь перед друзьями

17:26 09.12.2019 (обновлено: 23:07 09.12.2019)
23050
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
БРЯНСК, 9 дек — РИА Новости. Житель Калуги, который, по версии следствия, в течение нескольких дней избивал свою сожительницу, отчего она скончалась, пойдет под суд, следует из сообщения СУ СК России по региону.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК России ("Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего")", — говорится в сообщении.

Помимо этого, он обвиняется в "мошенничестве с использованием банковских карт".
По версии следствия, трагедия произошла в декабре прошлого года. Мужчина, находившийся в гостях у знакомых вместе со своей подругой, в течение нескольких дней застолья регулярно избивал ее. Однако никто не обратил на это внимания, предполагая, что такие отношения для этой пары являются нормой, отмечает следствие. Спустя несколько дней потерпевшая скончалась. Только после этого знакомые обратились в скорую и вызвали полицию, сообщив о причастности сожителя к ее смерти. Мужчина к тому времени покинул квартиру и скрылся. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть пострадавшей наступила в результате систематических ударов по голове и телу, говорится в сообщении.
Полиция
6 декабря, 14:00
В Кузбассе женщина избила предполагаемую соперницу молотком
"Местонахождение подозреваемого установили оперативные сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Калуга. На допросе мужчина сообщил следователю, что на почве ревности и под воздействием алкоголя для самоутверждения перед общими знакомыми неоднократно избивал сожительницу", — отмечается в пресс-релизе.
Сообщается, что в ходе расследования установлена причастность обвиняемого к хищению денег с банковской карты потерявшего ее человека.
Калужанину грозит наказание по совокупности преступлений до 15 лет лишения свободы. Его подельнику, который тратил вместе с ним деньги с чужой банковской карты, с учетом нарушенного административного надзора светит срок до шести лет.
Молоток судьи
3 декабря, 22:30
В Волгограде осудили солдат-срочников за избиение сослуживцев
95101429732
Обсудить 6
Следственный комитет РФМВД РФКалугаРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль скорой медицинской помощи
Соседка рассказала об умерших в Удмуртии матери и мальчике с ДЦП
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Подмосковье застрелили женщину, когда она выглядывала в окно
Цех розлива на московском заводе шампанских вин
Ученые рассказали о связи между раком и алкоголем
Олимпийские кольца и символ Олимпиады 1980 года в Москве у здания Олимпийского Комитета России
Стало ясно, как Россия может победить WADA
В Казани
Казанская школа устроила корпоратив в ОАЭ за счет родителей учеников
Президент Украины Владимир Зеленский прибывает в Елисейский дворец в Париже. 9 декабря 2019
Зеленский прибыл на "нормандский" саммит на обычной легковушке
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Путин заявил, что доволен встречей с Зеленским
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента
Путин попросил Зеленского повернуться для совместного фото
Зеленский оконфузился на встрече "нормандской четверки"
Высокий суд правосудия Англии
Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 миллиарда
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Трамп назвал Украину "каким-то местом"
Монеты на линии упаковки
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Амур Берлин
Совершивший подвиг герой скитается по углам — квартиру не дают
Памятник затопленным кораблям в Севастополе
Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию о "милитаризации" Крыма
LIVE: Пресс-конференция Министра спорта РФ Павла Колобкова по итогам заседания WADA
Глава Минспорта о решении исполкома WADA. Прямая трансляция
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:27Помпео ответил, каково принимать Лаврова на фоне импичмента Трампа
04:22В ЛНР призвали к активизации работы в Минске после саммита в Париже
04:17Зеленский: протесты в Киеве стали козырем Путина на саммите в Париже
04:13МИД Венесуэлы осудил новые санкции США против ряда чиновников
04:11Зеленский поручил подготовить три точки для разведения сил в Донбассе
03:52Зеленский заявил о продлении закона об особом статусе Донбасса
03:52Зеленский предложил создать в Минске отдельную подгруппу по границе
03:47Число жертв отравления аммиаком при ДТП в Мексике выросло до 9 человек
03:44Зеленский заявил о необходимости найти формат диалога с Россией
03:42Активисты у офиса Зеленского довольны переговорами в Париже
03:39В ГД предложили государству софинансировать создание компьютерных игр
03:36Зеленский пригласил журналистов из России приехать на Украину
03:36Правительству предложили два варианта ракеты для полета на Луну
03:33Зеленский: украинцы могут говорить на любом языке, в том числе русском
03:32Зеленский рассказал об обмене пленными
03:31Зеленский рассказал, как будет проходить обмен удерживаемыми лицами
03:30Рейтер: автор скандального "досье" на Трампа был другом его дочери
03:29Зеленский заявил, что не ведет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
03:26В "Куполе" рассказали о планах по увеличению гражданского производства
03:25Зеленский оценил переговоры с Путиным
Лента новостейМолния