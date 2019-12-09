Житель Калуги забил до смерти девушку, самоутверждаясь перед друзьями

По версии следствия, трагедия произошла в декабре прошлого года. Мужчина, находившийся в гостях у знакомых вместе со своей подругой, в течение нескольких дней застолья регулярно избивал ее. Однако никто не обратил на это внимания, предполагая, что такие отношения для этой пары являются нормой, отмечает следствие. Спустя несколько дней потерпевшая скончалась. Только после этого знакомые обратились в скорую и вызвали полицию, сообщив о причастности сожителя к ее смерти. Мужчина к тому времени покинул квартиру и скрылся. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть пострадавшей наступила в результате систематических ударов по голове и телу, говорится в сообщении.