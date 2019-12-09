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Абашидзе опроверг, что в Грузии планируют открыть центр русского языка
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РИА Новости

Абашидзе опроверг, что в Грузии планируют открыть центр русского языка

17:11 09.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкЗураб Абашидзе
Зураб Абашидзе
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
Зураб Абашидзе. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 9 дек – РИА Новости. Вопрос открытия в Грузии центра русского языка и культуры не рассматривается на государственном уровне, заявил спецпредставитель премьера по связям с Россией Зураб Абашидзе.
Российский сенатор Григорий Карасин, по итогам переговоров с Абашидзе в Праге заявил РИА Новости, что центр русского языка и культуры будет открыт в середине декабря в Тбилиси. По его словам, это сыграет важную роль в развитии взаимоотношений между Россией и Грузией.
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"Мы заявляем со всей ответственностью, что ни одна госструктура не имеет связи с созданием подобного центра, этот вопрос на государственном уровне нигде не рассматривался. Что касается одной из коммерческих организаций, которая с 2014 года ведет деятельность по обучению русскому языку, то и она не планирует ничего подобного. Какую-либо другую информацию по созданию данного центра мы не имеем",- заявил Абашидзе журналистам.
Абашидзе назвал ажиотаж вокруг данной темы очередным политическим шоу оппозиционной партии "Единое национальное движение", основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили.
Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе ранее заявил журналистам, что считает неприемлемым открытие на территории Грузии каких-либо центров, служащих интересам России.
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Единое национальное движениеЗураб АбашидзеГригорий КарасинРоссияГрузияВ мире
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