Абашидзе опроверг, что в Грузии планируют открыть центр русского языка

ТБИЛИСИ, 9 дек – РИА Новости. Вопрос открытия в Грузии центра русского языка и культуры не рассматривается на государственном уровне, заявил спецпредставитель премьера по связям с Россией Зураб Абашидзе.
Российский сенатор Григорий Карасин, по итогам переговоров с Абашидзе в Праге заявил РИА Новости, что центр русского языка и культуры будет открыт в середине декабря в Тбилиси. По его словам, это сыграет важную роль в развитии взаимоотношений между Россией и Грузией.
"Мы заявляем со всей ответственностью, что ни одна госструктура не имеет связи с созданием подобного центра, этот вопрос на государственном уровне нигде не рассматривался. Что касается одной из коммерческих организаций, которая с 2014 года ведет деятельность по обучению русскому языку, то и она не планирует ничего подобного. Какую-либо другую информацию по созданию данного центра мы не имеем",- заявил Абашидзе журналистам.
Абашидзе назвал ажиотаж вокруг данной темы очередным политическим шоу оппозиционной партии "Единое национальное движение", основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили.
Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе ранее заявил журналистам, что считает неприемлемым открытие на территории Грузии каких-либо центров, служащих интересам России.
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