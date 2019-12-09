Абашидзе опроверг, что в Грузии планируют открыть центр русского языка

Российский сенатор Григорий Карасин, по итогам переговоров с Абашидзе в Праге заявил РИА Новости, что центр русского языка и культуры будет открыт в середине декабря в Тбилиси. По его словам, это сыграет важную роль в развитии взаимоотношений между Россией и Грузией.

"Мы заявляем со всей ответственностью, что ни одна госструктура не имеет связи с созданием подобного центра, этот вопрос на государственном уровне нигде не рассматривался. Что касается одной из коммерческих организаций, которая с 2014 года ведет деятельность по обучению русскому языку, то и она не планирует ничего подобного. Какую-либо другую информацию по созданию данного центра мы не имеем",- заявил Абашидзе журналистам.