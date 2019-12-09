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Тарантино, Скорсезе и Филлипс номинированы на "Золотой глобус"
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РИА Новости

Тарантино, Скорсезе и Филлипс номинированы на "Золотой глобус"

17:10 09.12.2019
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© WDSSPRРежиссер Квентин Тарантино на фотоколле фильма "Однажды...в Голливуде"
Режиссер Квентин Тарантино на фотоколле фильма Однажды...в Голливуде
© WDSSPR
ВАШИНГТОН, 9 дек – РИА Новости. Квентин Тарантино ("Однажды… в Голливуде), Мартин Скорсезе ("Ирландец") и южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо ("Паразиты") номинированы на премию "Золотой глобус" за лучшую режиссуру, объявили организаторы в понедельник.
В этой категории также представлены британец Сэм Мендес за фильм "1917" и американский режиссер Тодд Филлипс ("Джокер").
В список номинантов не вошла ни одна женщина-режиссер, хотя критики уверенно прочили номинацию Грете Гервиг за "Маленьких женщин" и Лулу Ванг за "Прощание".
Награду "Золотой глобус" ежегодно вручает Ассоциация аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов (Hollywood Foreign Press Association). Очередная 77-я церемония вручения награды пойдет в Лос-Анджелесе 5 января.
Квентин Тарантино на фотоколле фильма Однажды... в Голливуде
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