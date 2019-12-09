Тарантино, Скорсезе и Филлипс номинированы на "Золотой глобус"

ВАШИНГТОН, 9 дек – РИА Новости. Квентин Тарантино ("Однажды… в Голливуде), Мартин Скорсезе ("Ирландец") и южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо ("Паразиты") номинированы на премию "Золотой глобус" за лучшую режиссуру, объявили организаторы в понедельник.

В этой категории также представлены британец Сэм Мендес за фильм "1917" и американский режиссер Тодд Филлипс ("Джокер").

В список номинантов не вошла ни одна женщина-режиссер, хотя критики уверенно прочили номинацию Грете Гервиг за "Маленьких женщин" и Лулу Ванг за "Прощание".