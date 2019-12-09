Николаев: Якутия будет участвовать в развитии Арктической зоны

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Якутия намерена активно участвовать в формировании повестки для развития российской арктической зоны, заявил глава республики Айсен Николаев

"Якутия – это регион, занимающий свыше трети всей арктической территории РФ, при этом более половины нашей республики находится в Арктике. Поэтому мы не можем стоять в стороне и обязательно хотим участвовать в выработке предложений для включения их в повестку развития российской Арктики", - сказал Николаев на пресс-конференции "Стратегия социально-экономического развития республики до 2032 года с целевым видением до 2050 года", прошедшей в МИА "Россия сегодня".

По его словам, вопросы развития арктической зоны РФ станут одной из тем обсуждения на площадке Ленского клуба, созданного по инициативе руководства Якутии в июне этого года.

"В этот клуб мы привлекаем известных российских политологов, экспертов в различных направлениях, деятелей науки как раз для того, чтобы осмыслить и выработать пути развития Якутии в общероссийской повестке", - рассказал глава республики.

Он сообщил, что второе заседание клуба решено посвятить вопросам развития Арктики и провести его в Москве.