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Республика Саха (Якутия)
2019-12-09T17:06+0300
https://ria.ru/20191209/1562170949.html
Николаев: Якутия будет участвовать в развитии Арктической зоны
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РИА Новости

Николаев: Якутия будет участвовать в развитии Арктической зоны

17:06 09.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Якутия намерена активно участвовать в формировании повестки для развития российской арктической зоны, заявил глава республики Айсен Николаев.
"Якутия – это регион, занимающий свыше трети всей арктической территории РФ, при этом более половины нашей республики находится в Арктике. Поэтому мы не можем стоять в стороне и обязательно хотим участвовать в выработке предложений для включения их в повестку развития российской Арктики", - сказал Николаев на пресс-конференции "Стратегия социально-экономического развития республики до 2032 года с целевым видением до 2050 года", прошедшей в МИА "Россия сегодня".
По его словам, вопросы развития арктической зоны РФ станут одной из тем обсуждения на площадке Ленского клуба, созданного по инициативе руководства Якутии в июне этого года.

"В этот клуб мы привлекаем известных российских политологов, экспертов в различных направлениях, деятелей науки как раз для того, чтобы осмыслить и выработать пути развития Якутии в общероссийской повестке", - рассказал глава республики.

Он сообщил, что второе заседание клуба решено посвятить вопросам развития Арктики и провести его в Москве.
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"Здесь достаточно большое поле для обсуждения: что такое Арктика для России, что сегодня главное в арктических проектах - экономика или социальный аспект, человек или окружающая среда. Достаточно активная дискуссия идет в экспертном сообществе", - заключил Николаев.
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Республика Саха (Якутия)ЯкутияЭкономика
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