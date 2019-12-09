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Алтайский край
Алтайский край
2019-12-09T17:06+0300
https://ria.ru/20191209/1562170857.html
На Алтае подытожили реализацию нацпроектов в сфере строительства и ЖКХ
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РИА Новости

На Алтае подытожили реализацию нацпроектов в сфере строительства и ЖКХ

17:06 09.12.2019
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© РИА Новости / Елена КозловаГорно-Алтайск
Горно-Алтайск
© РИА Новости / Елена Козлова
Горно-Алтайск. Архивное фото
БАРНАУЛ, 9 дек - РИА Новости. Власти Алтайского края подвели итоги реализации нацпроектов в сфере строительства и ЖКХ в 2019 году, сообщает в понедельник пресс-служба правительства администрации Алтайского края.
По данным министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Ивана Гилева, региональный Минстрой курирует реализацию четырех региональных проектов. Три из них входят в национальный проект "Жилье и городская среда": "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Жилье". Направление "Чистая вода" - в состав национального проекта "Экология".
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"По оперативным данным, за 11 месяцев текущего года введено в эксплуатацию 590 тысяч квадратных метров жилья, это 85% к целевому показателю по вводу жилья в 2019 году - 700 тысяч квадратных метров. До конца этого года планируем ввести еще 101 тысячу квадратных метров. Таким образом, рассчитываем выполнить целевой показатель по вводу жилья в 2019 году", - сообщил Гилев.
Министр отметил, что в части регионального проекта по переселению национальным проектом предусмотрено расселение на территории края не менее 120 тысяч квадратных метров аварийного жилья.
"Можно сказать, что это второй этап, первый мы успешно закончили в 2017 году. Теперь наша цель - до сентября 2025 года расселить 124 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда, где живут более восьми тысяч человек. Мероприятия проводятся, и у меня нет сомнений в том, что мы достигнем поставленных результатов", - уточнил Гилев.
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Говоря о проекте "Формирование комфортной городской среды" он подчеркнул, что за три года реализации мероприятий по благоустройству обновлено 908 объектов в 30 муниципальных образованиях края - 815 дворов и 71 наиболее посещаемое общественное пространство. В 2019 году было запланировано провести работы на 315 объектах, расположенных на территории 30 муниципальных образований. В том числе 14 проектов удалось реализовать благодаря экономии в результате торгов.
Согласно паспорту регионального проекта "Жилье", в Алтайском крае необходимо к 2024 году увеличить количество ежегодно вводимого жилья с 700 тысяч квадратных метров в 2019 году до 954 тысяч квадратных метров в 2024 году.
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