Депутат призвал решить вопрос психологической разгрузки во время ЕГЭ

"Психологическая цена такого явления, как ЕГЭ, очень высокая. Мы неоднократно предлагали сделать его добровольным. Как минимум, нужно принять решение о максимально возможной психологической разгрузке в рамках проведения ЕГЭ... Кроме того, если вы неудачно сдали экзамен в школе, вы имели шанс исправить его в вузе - сейчас такого шанса нет", - сказал Смолин в ходе круглого стола в Госдуме.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что ЕГЭ в 2020 году традиционно пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 13 апреля), основной (с 25 мая по 29 июня) и дополнительный (с 7 по 24 сентября). Начнется досрочный период ЕГЭ с экзаменов по географии и литературе, основной – географии, литературе и информатике. Для проведения ЕГЭ по обществознанию в 2020 году не планируется выделять отдельный день, во время досрочного периода он будет совмещен с информатикой, во время основного – с химией. В каждом из периодов проведения экзаменов предусмотрены резервные сроки.