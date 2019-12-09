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Депутат призвал решить вопрос психологической разгрузки во время ЕГЭ
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РИА Новости

Депутат призвал решить вопрос психологической разгрузки во время ЕГЭ

16:45 09.12.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДиск с заданиями единого государственного экзамена
Диск с заданиями единого государственного экзамена
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Диск с заданиями единого государственного экзамена . Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Необходимо решить вопрос психологической разгрузки школьников во время ЕГЭ, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.
"Психологическая цена такого явления, как ЕГЭ, очень высокая. Мы неоднократно предлагали сделать его добровольным. Как минимум, нужно принять решение о максимально возможной психологической разгрузке в рамках проведения ЕГЭ... Кроме того, если вы неудачно сдали экзамен в школе, вы имели шанс исправить его в вузе - сейчас такого шанса нет", - сказал Смолин в ходе круглого стола в Госдуме.
Диск с заданиями единого государственного экзамена
23 ноября, 14:14
Классный руководитель Дмитрия Медведева раскритиковала ЕГЭ
Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что ЕГЭ в 2020 году традиционно пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 13 апреля), основной (с 25 мая по 29 июня) и дополнительный (с 7 по 24 сентября). Начнется досрочный период ЕГЭ с экзаменов по географии и литературе, основной – географии, литературе и информатике. Для проведения ЕГЭ по обществознанию в 2020 году не планируется выделять отдельный день, во время досрочного периода он будет совмещен с информатикой, во время основного – с химией. В каждом из периодов проведения экзаменов предусмотрены резервные сроки.
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ЕГЭГосдума РФРоссияОбщество
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