Волонтеры Победы провели памятные акции о Героях Отечества

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Волонтеры Победы провели всероссийскую акцию "День Героев Отечества": более 5 тысяч добровольцев в различных городах России раздавали прохожим листовки в виде фронтовых треугольников с информацией о героях, в честь которых названы улицы и скверы городов.

"Ежегодно волонтеры Победы принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Героев Отечества. В этом году более 5000 активистов решили рассказать жителям России о тех, с кого мы должны брать пример и чью историю мы обязаны хранить", – сказала руководитель движения, член центрального штаба ОНФ Ольга Амельченкова.

Волонтеры Победы в Москве раздавали памятные треугольники возле музея-панорамы "Бородинская битва". В городе Биробиджане добровольцы рассказывали о медсестрах, погибших во время боевых действий в Сирии в 2016 году.

"Мы хотим обратить внимание жителей разных городов на то, что улицы, на которых они живут, не просто так названы именами разных людей. Это настоящие герои, внесшие значительный вклад в развитие нашей страны", – рассказал волонтер Победы из Иркутской области Евгений Тарасенко.

9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. Эта памятная дата была утверждена федеральным законом от 28 февраля 2007 года "О внесении изменений в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России".