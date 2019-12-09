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Волонтеры Победы провели памятные акции о Героях Отечества
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РИА Новости

Волонтеры Победы провели памятные акции о Героях Отечества

16:44 09.12.2019 (обновлено: 16:49 09.12.2019)
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© РИА Новости / Максим БогодвидВолонтеры Победы провели памятные акции о Героях Отечества
Волонтеры Победы провели памятные акции о Героях Отечества
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Волонтеры Победы провели всероссийскую акцию "День Героев Отечества": более 5 тысяч добровольцев в различных городах России раздавали прохожим листовки в виде фронтовых треугольников с информацией о героях, в честь которых названы улицы и скверы городов.
"Ежегодно волонтеры Победы принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Героев Отечества. В этом году более 5000 активистов решили рассказать жителям России о тех, с кого мы должны брать пример и чью историю мы обязаны хранить", – сказала руководитель движения, член центрального штаба ОНФ Ольга Амельченкова.
Волонтеры Победы в Москве раздавали памятные треугольники возле музея-панорамы "Бородинская битва". В городе Биробиджане добровольцы рассказывали о медсестрах, погибших во время боевых действий в Сирии в 2016 году.

"Мы хотим обратить внимание жителей разных городов на то, что улицы, на которых они живут, не просто так названы именами разных людей. Это настоящие герои, внесшие значительный вклад в развитие нашей страны", – рассказал волонтер Победы из Иркутской области Евгений Тарасенко.

9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. Эта памятная дата была утверждена федеральным законом от 28 февраля 2007 года "О внесении изменений в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России".
Этот праздник – дань высочайшего государственного и общественного уважения тем, кто удостоен самых почетных государственных наград, – званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия.
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