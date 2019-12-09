КРАСНОДАР, 9 дек - РИА Новости. Черноморский курорт Краснодарского края Черноморский курорт Краснодарского края Геленджик впервые проведет новогодний карнавал, сообщает пресс-служба администрации региона.

"В Геленджике впервые пройдет новогодний карнавал. Карнавальная колонна стартует в 15 часов от Дворца культуры и пройдет по геленджикской набережной до Центральной площади, где будет установлена главная городская елка. Там состоятся гулянья и концерт, развернется новогодняя ярмарка. К праздничному шествию, которое состоится в центре города-курорта 28 декабря, смогут присоединиться все желающие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в шествии примут участие творческие коллективы муниципального образования и организации города. Участниками карнавала станут Деды Морозы, Снегурочки, а также Крысы как символ 2020 года по восточному календарю. Как отметили в горадминистрации, приветствуется любой карнавальный костюм.

"Торжественное открытие главной елки муниципалитета состоится на Центральной площади 21 декабря в 19 часов", - добавили в ведомстве.