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Краснодарский край
2019-12-09T16:41+0300
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Геленджик впервые проведет новогодний карнавал
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РИА Новости

Геленджик впервые проведет новогодний карнавал

16:41 09.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГеленджик
Геленджик
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Геленджик. Архивное фото
КРАСНОДАР, 9 дек - РИА Новости. Черноморский курорт Краснодарского края Геленджик впервые проведет новогодний карнавал, сообщает пресс-служба администрации региона.
"В Геленджике впервые пройдет новогодний карнавал. Карнавальная колонна стартует в 15 часов от Дворца культуры и пройдет по геленджикской набережной до Центральной площади, где будет установлена главная городская елка. Там состоятся гулянья и концерт, развернется новогодняя ярмарка. К праздничному шествию, которое состоится в центре города-курорта 28 декабря, смогут присоединиться все желающие", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в шествии примут участие творческие коллективы муниципального образования и организации города. Участниками карнавала станут Деды Морозы, Снегурочки, а также Крысы как символ 2020 года по восточному календарю. Как отметили в горадминистрации, приветствуется любой карнавальный костюм.
"Торжественное открытие главной елки муниципалитета состоится на Центральной площади 21 декабря в 19 часов", - добавили в ведомстве.
Кроме того, местные власти пригласили жителей и гостей города встретить здесь новый 2020 год. "Празднования на площади будут проходить с 22 часов 31 декабря. Запланированы народные гулянья, концерт группы "Премьер-министр" на большой сцене, фейерверк, дискотека. А 1 января здесь выступит группа "Челси", - уточняют региональные власти.
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