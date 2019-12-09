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2019-12-09T16:39+0300
https://ria.ru/20191209/1562168608.html
RT расследует появление фейкового сайта, ведущего на страницу канала
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РИА Новости

RT расследует появление фейкового сайта, ведущего на страницу канала

16:38 09.12.2019 (обновлено: 16:39 09.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. RT начал расследование обстоятельств появления в Сети фейкового сайта новостного агентства, ведущего на английскую версию сайта телеканала.
Неизвестные зарегистрировали в Панаме портал по адресу reuters.cam. RT не имеет к нему никакого отношения.
На телеканале отметили, что пройти регистрацию и поставить автоматическую переадресацию пользователя на URL, отличный от запрошенного им изначально, может любой человек, который заплатил за эту услугу.
По данным сервиса Google Analytics, увеличения трафика за счет этого источника не произошло.
Логотип телеканала RT
25 ноября, 10:09
Конгрессмены обсудили RT на слушаниях по импичменту Трампа
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телеканал RTМедиа - ОбществоВ мире
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