RT расследует появление фейкового сайта, ведущего на страницу канала

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. RT начал расследование обстоятельств появления в Сети фейкового сайта новостного агентства, ведущего на английскую версию сайта телеканала.
Неизвестные зарегистрировали в Панаме портал по адресу reuters.cam. RT не имеет к нему никакого отношения.
На телеканале отметили, что пройти регистрацию и поставить автоматическую переадресацию пользователя на URL, отличный от запрошенного им изначально, может любой человек, который заплатил за эту услугу.
По данным сервиса Google Analytics, увеличения трафика за счет этого источника не произошло.
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