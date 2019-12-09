Москвичей предупредили о пике предновогодних пробок

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Эксперты Центра организации дорожного движения правительства Москвы рассказали, когда пробки в столице достигнут пика и что делать, чтобы их избежать.
Количество автомобилей начнет увеличиваться уже с 16 декабря, а пик загруженности дорог придется на 23-29 декабря, сообщает ведомство. По словам специалистов, уже вечером 30 декабря машин на улицах станет меньше, а в последний день года в столице и вовсе станет свободно, за исключением районов торговых центров.
Одной из причин увеличения трафика на дорогах эксперты назвали приток машин из-за МКАД.
"В пиковые дни ожидаем еще большее увеличение количества автомобилей на дорогах — до 150 тысяч дополнительных авто — это связано с увеличением курьерских доставок и повышением активности москвичей", — сообщается на сайте ЦОДД.
6 декабря, 13:19ЦОДД посоветовал москвичам в час пик ехать на метро
Кроме того, ведомство предупреждает об ограничениях движения в центре, связанных с обеспечением безопасности и приоритетного проезда детей, которые приедут в город на новогодние праздничные мероприятия. Также свой вклад в увеличение числа заторов могут внести и сильные снегопады.
Эксперты прогнозируют нагрузку в часы пик до девяти баллов, в дневное время — до семи.
ЦОДД призвал водителей переносить поездки на внепиковые часы — после 21:00, чаще пользоваться услугами онлайн-магазинов и заранее планировать поездки в гости. Эксперты порекомендовали жителям Москвы по возможности отказаться от поездок за рулем и чаще пользоваться общественным транспортом.