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2019-12-09T16:19+0300
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Онлайн-проект Третьяковской галереи "Лаврус" начнет работу 12 декабря
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РИА Новости

Онлайн-проект Третьяковской галереи "Лаврус" начнет работу 12 декабря

16:19 09.12.2019
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© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкГосударственная Третьяковская галерея
Государственная Третьяковская галерея
© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в фотобанк
Государственная Третьяковская галерея. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Курсы о художниках Илье Репине и Василии Поленове откроют масштабный просветительский онлайн-проект Третьяковской галереи "Лаврус", который начнет работу с 12 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Онлайн-проект "Лаврус" объединит статьи, видео, лекции, экскурсии, интерактивные задания от известных историков искусства, хранителей Третьяковской галереи и приглашенных экспертов, которые расскажут об отечественном искусстве. Миссия проекта состоит в том, чтобы сделать художественное наследие музея доступным каждому.
Государственная Третьяковская галерея
13 сентября, 16:48Культура
Третьяковская галерея покажет ретроспективу Ильи Репина в Париже
"Лаврус" запускается с двумя курсами о художниках Илье Репине и Василии Поленове. Авторы материалов предлагают актуальный взгляд на классиков, заново открывая для зрителей их творческое наследие. Кроме статей, видео лекций и экскурсий на "Лаврусе" вы найдете подборку литературы об Илье Репине и Василии Поленове с комментариями, которые будут особенно полезны студентам. А для тех, кто увлекается рисованием — видео мастер-класс "Композиционный конспект" по основам композиции на материале работ Ильи Репина", - рассказали в пресс-службе.
Пользователи смогут ознакомиться с проектом с 12 декабря. Как уточнили в галерее, в названии онлайн-антологии русского искусства зашифрован адрес исторического здания музея - Лаврушинский переулок - и символ гуманитарных знаний и вдохновения.
"Лаврус создан для тех, кто хочет знать больше о художниках Третьяковской галереи и русской культуре, готовится к урокам и семинарам и ищет надежный источник информации или нуждается в творческом импульсе для занятий с детьми", - добавили в пресс-службе.
МИА "Россия сегодня" выступает информационны партнером проекта "Лаврус".
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КультураМоскваТретьяковская галерея
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