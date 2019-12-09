Онлайн-проект Третьяковской галереи "Лаврус" начнет работу 12 декабря

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Курсы о художниках Илье Репине и Василии Поленове откроют масштабный просветительский онлайн-проект Курсы о художниках Илье Репине и Василии Поленове откроют масштабный просветительский онлайн-проект Третьяковской галереи "Лаврус", который начнет работу с 12 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.

Онлайн-проект "Лаврус" объединит статьи, видео, лекции, экскурсии, интерактивные задания от известных историков искусства, хранителей Третьяковской галереи и приглашенных экспертов, которые расскажут об отечественном искусстве. Миссия проекта состоит в том, чтобы сделать художественное наследие музея доступным каждому.

"Лаврус" запускается с двумя курсами о художниках Илье Репине и Василии Поленове. Авторы материалов предлагают актуальный взгляд на классиков, заново открывая для зрителей их творческое наследие. Кроме статей, видео лекций и экскурсий на "Лаврусе" вы найдете подборку литературы об Илье Репине и Василии Поленове с комментариями, которые будут особенно полезны студентам. А для тех, кто увлекается рисованием — видео мастер-класс "Композиционный конспект" по основам композиции на материале работ Ильи Репина", - рассказали в пресс-службе.

Пользователи смогут ознакомиться с проектом с 12 декабря. Как уточнили в галерее, в названии онлайн-антологии русского искусства зашифрован адрес исторического здания музея - Лаврушинский переулок - и символ гуманитарных знаний и вдохновения.

"Лаврус создан для тех, кто хочет знать больше о художниках Третьяковской галереи и русской культуре, готовится к урокам и семинарам и ищет надежный источник информации или нуждается в творческом импульсе для занятий с детьми", - добавили в пресс-службе.