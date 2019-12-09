Двух жителей Коми осудили пожизненно за убийство мужчины и его внуков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Верховный суд Верховный суд Коми приговорил к пожизненному заключению двух местных жителей за убийство мужчины, его 14-летнего внука и 12-летней внучки из-за конфликта с матерью детей, сообщает СУСК РФ по региону.

Как установило следствие, в октябре 2018 года в частном доме поселка Кожва Печорского района произошел конфликт между обвиняемыми и сожительницей одного из них.

"Четырнадцатилетний сын женщины стал очевидцем происходящего и попытался заступиться за мать. Его, а также 12-летнюю дочь женщины, вернувшуюся в дом за школьным рюкзаком, фигуранты убили. Кроме того, в отношении девочки были совершены насильственные действия сексуального характера", - говорится в сообщении.

Как уточняет СУСК, затем обвиняемые заманили в дом 54-летнего мужчину, который ждал внуков на улице, и до смерти забили его гаечным ключом и топором. После этого они переместили тела убитых, чтобы усложнить дальнейшее разбирательство. Также один из обвиняемых при помощи мобильного телефона убитого мужчины перевел на свой счет деньги с его счета, а после этого оба злоумышленника обокрали жилище женщины, похитив имущество на сумму более 6 тысяч рублей.

Фигуранты признаны виновными по статьям "убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору с целью скрыть другое преступление" и "незаконное проникновение в жилище". Также один из них признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней, а второй – в угрозе убийством и двух кражах.