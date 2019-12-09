В Удмуртии открыли три новых социальных объекта

УФА, 9 дек – РИА Новости. Три новых социальных объекта открылись в удмуртском Три новых социальных объекта открылись в удмуртском Воткинске , построенные по программе "Инициативное бюджетирование" на сумму свыше девяти миллионов рублей, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"В Воткинске по программе "Инициативное бюджетирование" появились сразу три объекта. Это площадка "Мечта" для досуга людей с ограниченными возможностями, спортивная площадка на улице Кирова и сквер в поселке Нефтяник. Жители сами вывозили мусор, составляли план территорий, готовили и разравнивали земельные участки", - пишет в соцсети глава Удмуртии Бречалов.

Руководитель региона отметил, что "многофункциональная площадка "Мечта" открылась благодаря союзу Воткинского отделения Всероссийского общества инвалидов, городского общества слепых. Здесь можно не только заниматься физкультурой, но и проводить мероприятия. А на универсальной спортивной площадке теперь можно готовиться к сдаче норм ГТО. Сквер в поселке "Нефтяник" станет новым центром притяжения для жителей и гостей Воткинска".

По данным пресс-службы главы республики, строительство этих объектов стоило свыше 9 миллионов рублей. "Стоимость площадки "Мечта" составила 1 миллион 150 тысяч рублей. Спортплощадка на улице Кирова обошлась в 6 миллионов 470 тысяч рублей. Стоимость сквера на улице Луначарского - около полутора миллионов рублей", - сообщает пресс-служба, пояснив, что более чем на 500 тысяч рублей оценены работы, которые спонсоры и добровольцы выполнили своими силами.