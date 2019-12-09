РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-09T15:59+0300
https://ria.ru/20191209/1562165004.html
В Астраханской области начали проверку после гибели девочки в детсаду
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1036x0_80_0_0_b5bfc6a28e98e581c9f1e14fb7b750a3.jpg
РИА Новости

В Астраханской области начали проверку после гибели девочки в детсаду

15:59 09.12.2019
9163
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи организовали проверку по факту гибели двухлетней девочки в одном из детских садов города Камызяка Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по региону Андрей Хегай.
"Сегодня, 9 декабря, в одном из детских садов города Камызяка скончалась двухлетняя девочка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказал он, уточнив, что по результатам проверки будет установлена причина смерти ребенка.
Проверка находится на особом контроле руководителя следственного управления СУСК России по области Ибрагима Могушкова.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, "ребенок не проснулся после дневного сна".
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Вчера, 10:25
СК возбудил дело после смерти матери и ее ребенка с ДЦП в Удмуртии
1022652
Обсудить 0
Следственный комитет РФРоссияАстраханская областьПроисшествия
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ в Москве
В Госдуме оценили предложенные россиянами поправки в Конституцию
Цех розлива на московском заводе шампанских вин
Ученые рассказали о связи между раком и алкоголем
Мужчина с Конституцией России в руках
ФОМ заявил о росте числа россиян, желающих изменить Конституцию
Президент РФ Владимир Путин
В Кремле раскрыли детали встречи Путина с Зеленским в Париже
LIVE: Пресс-конференция Министра спорта РФ Павла Колобкова по итогам заседания WADA
Глава Минспорта о решении исполкома WADA. Прямая трансляция
Автомобиль
Эксперт рассказал, сколько нужно прогревать автомобиль зимой
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель Калуги забил до смерти девушку, самоутверждаясь перед друзьями
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Подмосковье застрелили женщину, когда она выглядывала в окно
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Путин заявил, что доволен встречей с Зеленским
Игрушка в палате детской больницы
В Москве умерли два подростка из-за осложнений после трансплантации
Монеты на линии упаковки
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Разливное пиво
Названы самые пьющие российские регионы
Маршал Советского Союза Жуков
Россияне выбрали Жукова, Суворова и Кутузова героями Отечества
Объект газотранспортной системы Украины
Обречен на банкротство: "Нафтогаз" подготовил "Газпрому" ловушку
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК выяснит обстоятельства смерти школьника в Подмосковье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:27Помпео ответил, каково принимать Лаврова на фоне импичмента Трампа
04:22В ЛНР призвали к активизации работы в Минске после саммита в Париже
04:17Зеленский: протесты в Киеве стали козырем Путина на саммите в Париже
04:13МИД Венесуэлы осудил новые санкции США против ряда чиновников
04:11Зеленский поручил подготовить три точки для разведения сил в Донбассе
03:52Зеленский заявил о продлении закона об особом статусе Донбасса
03:52Зеленский предложил создать в Минске отдельную подгруппу по границе
03:47Число жертв отравления аммиаком при ДТП в Мексике выросло до 9 человек
03:44Зеленский заявил о необходимости найти формат диалога с Россией
03:42Активисты у офиса Зеленского довольны переговорами в Париже
03:39В ГД предложили государству софинансировать создание компьютерных игр
03:36Зеленский пригласил журналистов из России приехать на Украину
03:36Правительству предложили два варианта ракеты для полета на Луну
03:33Зеленский: украинцы могут говорить на любом языке, в том числе русском
03:32Зеленский рассказал об обмене пленными
03:31Зеленский рассказал, как будет проходить обмен удерживаемыми лицами
03:30Рейтер: автор скандального "досье" на Трампа был другом его дочери
03:29Зеленский заявил, что не ведет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
03:26В "Куполе" рассказали о планах по увеличению гражданского производства
03:25Зеленский оценил переговоры с Путиным
Лента новостейМолния