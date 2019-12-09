В Астраханской области начали проверку после гибели девочки в детсаду

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи организовали проверку по факту гибели двухлетней девочки в одном из детских садов города Камызяка Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по региону Андрей Хегай.
"Сегодня, 9 декабря, в одном из детских садов города Камызяка скончалась двухлетняя девочка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказал он, уточнив, что по результатам проверки будет установлена причина смерти ребенка.
Проверка находится на особом контроле руководителя следственного управления СУСК России по области Ибрагима Могушкова.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, "ребенок не проснулся после дневного сна".