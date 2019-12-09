В Астраханской области начали проверку после гибели девочки в детсаду

"Сегодня, 9 декабря, в одном из детских садов города Камызяка скончалась двухлетняя девочка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказал он, уточнив, что по результатам проверки будет установлена причина смерти ребенка.