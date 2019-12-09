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Нигерийская армия спасла более 30 человек из плена "Боко Харам"
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РИА Новости

Нигерийская армия спасла более 30 человек из плена "Боко Харам"

15:59 09.12.2019
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© AP Photo / Ben CurtisВоенные и полиция в Нигерии
Военные и полиция в Нигерии
© AP Photo / Ben Curtis
Военные и полиция в Нигерии. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Вооруженные силы Нигерии спасли 31 человека – 14 женщин и 17 детей - в ходе операции в штате Борно против боевиков "Боко Харам", сообщает местное агентство NAN со ссылкой на заявление армии страны.
Отмечается, что войска атаковали позиции боевиков еще в прошлую среду, но сообщается об этом только сейчас. Операция проходила в районе Бама штата Борно. Военные уничтожили некоторых боевиков, часть радикалов получила огнестрельные ранения.
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"Без какой-либо попытки дать ответный огонь трусливые преступники в полном беспорядке убежали в ближайшие кусты. Затем военные немедленно воспользовались этим успехом, преследуя их по маршруту отступления", - говорится в заявлении.
Военные изъяли у исламистов два AK-47, патроны к нему, другие снаряды и компоненты для изготовления взрывчатки.
В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам", также известная как "Западноафриканская провинция Исламского государства"*. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Боко ХарамНигерияВ мире
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