Нигерийская армия спасла более 30 человек из плена "Боко Харам"

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Вооруженные силы Вооруженные силы Нигерии спасли 31 человека – 14 женщин и 17 детей - в ходе операции в штате Борно против боевиков "Боко Харам" , сообщает местное агентство NAN со ссылкой на заявление армии страны.

Отмечается, что войска атаковали позиции боевиков еще в прошлую среду, но сообщается об этом только сейчас. Операция проходила в районе Бама штата Борно. Военные уничтожили некоторых боевиков, часть радикалов получила огнестрельные ранения.

"Без какой-либо попытки дать ответный огонь трусливые преступники в полном беспорядке убежали в ближайшие кусты. Затем военные немедленно воспользовались этим успехом, преследуя их по маршруту отступления", - говорится в заявлении.

Военные изъяли у исламистов два AK-47, патроны к нему, другие снаряды и компоненты для изготовления взрывчатки.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам", также известная как "Западноафриканская провинция Исламского государства"*. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.