Кузнецова рассказала о психических расстройствах у несовершеннолетних

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Около 900 тысяч несовершеннолетних в России страдают психическими расстройствами, из них 20 тысяч в возрасте 15-17 лет, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
"Почти 900 тысяч несовершеннолетних у нас имеют психические расстройства, и в России впервые диагностировали психические расстройства у 20 тысяч детей возраста 15-17 лет, а диагноз "умственная отсталость" диагностируется у порядка 3,5 тысяч подростков в возрасте 15-17 лет", - сказала Кузнецова в ходе круглого стола в Госдуме.
Омбудсмен также подчеркнула, что необходимо провести исследования влияния контента, который дети получают в интернете, СМИ и других источниках.
"Вопросы, которые мы адресуем сегодня широкой аудитории о том контенте, который в целом окружает наших детей: на что он влияет? Как формируется детская психика под его влиянием? Я считаю важным сегодня проведение исследования влияния средств массовой информации, того современного контента, его содержания на психику ребенка, и какие качества личности формируются под его влиянием", - заключила Кузнецова.