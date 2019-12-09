Кузнецова рассказала о психических расстройствах у несовершеннолетних

"Вопросы, которые мы адресуем сегодня широкой аудитории о том контенте, который в целом окружает наших детей: на что он влияет? Как формируется детская психика под его влиянием? Я считаю важным сегодня проведение исследования влияния средств массовой информации, того современного контента, его содержания на психику ребенка, и какие качества личности формируются под его влиянием", - заключила Кузнецова.