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Туризм
2019-12-09T15:55+0300
https://ria.ru/20191209/1562164180.html
Эксперты: россияне стали чаще покупать билеты на чартерные рейсы
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РИА Новости

Эксперты: россияне стали чаще покупать билеты на чартерные рейсы

15:55 09.12.2019
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. По данным интернет-сервиса для путешественников, в 2019 году объем продаж чартерных авиабилетов по внутренним направлениям вырос на 22 процента, за границу – на восемь процентов, сообщает Biletix.
"Наши данные бронирований чартерных билетов могут свидетельствовать о росте организованного туризма внутри России", – комментирует глава чартерной программы Александр Морозов.
Средний чек на чартерные авиабилеты в одну сторону по России в январе-ноябре 2019 года практически не изменился: вырос с 4 004 тысяч рублей до 4 062. Самыми популярными внутренними направлениями вылета чартерными рейсами в 2019 году стали Симферополь и Сочи.
Рост объема бронирований авиабилетов туда-обратно на чартерные рейсы за границу составил восемь процентов. При этом средний чек снизился с 11 812 до 9 942 рублей.
Самыми популярными чартерными направлениями в 2019 году стали Болгария, Турция и Греция.
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