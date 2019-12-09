Эксперты: россияне стали чаще покупать билеты на чартерные рейсы

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. По данным интернет-сервиса для путешественников, в 2019 году объем продаж чартерных авиабилетов по внутренним направлениям вырос на 22 процента, за границу – на восемь процентов, сообщает Biletix.

"Наши данные бронирований чартерных билетов могут свидетельствовать о росте организованного туризма внутри России", – комментирует глава чартерной программы Александр Морозов.

Средний чек на чартерные авиабилеты в одну сторону по России в январе-ноябре 2019 года практически не изменился: вырос с 4 004 тысяч рублей до 4 062. Самыми популярными внутренними направлениями вылета чартерными рейсами в 2019 году стали Симферополь и Сочи.

Рост объема бронирований авиабилетов туда-обратно на чартерные рейсы за границу составил восемь процентов. При этом средний чек снизился с 11 812 до 9 942 рублей.