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Пензенская область
Пензенская область
2019-12-09T15:36+0300
https://ria.ru/20191209/1562163397.html
Пензенская область и РЖД договорились о сотрудничестве
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РИА Новости

Пензенская область и РЖД договорились о сотрудничестве

15:36 09.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСтенд ОАО РЖД
Стенд ОАО РЖД
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Стенд ОАО РЖД. Архивное фото
ПЕНЗА, 9 дек - РИА Новости. Власти Пензенской области и АО "Российские железные дороги" в понедельник подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее развитие пассажирских и грузовых перевозок, сообщила пресс-служба правительства региона.
Стороны подписали соглашение, рассчитанное на 2020-2024 годы, в понедельник в рамках Дня Куйбышевской железной дороги (филиал РЖД) в правительстве области.
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"Правительство Пензенской области оказывает содействие в реализации программы структурной реформы на железнодорожном транспорте, способствует дальнейшему развитию этой важной отрасли. Пензенские промышленные предприятия обеспечивают железную дорогу оборудованием и отдельными комплектующими, необходимыми для нормального функционирования структурных подразделений компании "Российские железные дороги", - цитирует губернатора области Ивана Белозерцева пресс-служба.
Он отметил, что железная дорога занимает важное место в экономике региона, имеет большое значение с точки зрения пассажирских и грузовых перевозок, связывает Пензенскую область с Москвой и другими субъектами РФ, обеспечивает курсирование ряда пригородных поездов.
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Белозерцев среди социально значимых проектов РЖД в регионе назвал проведенную реконструкцию в клинической больнице "РЖД-Медицина", которая обслуживает более 15 тысяч человек, организацию ретропоезда сообщением Пенза - Белинская в день проведения праздничного мероприятия в Лермонтовском музее-заповеднике "Тарханы". "Надеюсь, что, как минимум, один раз в месяц ретропоезд будет ходить по этому маршруту", - отметил он.
По его словам, не менее важным направлением работы железнодорожного транспорта являются грузовые перевозки. "По железной дороге в Пензу везут сырье для промышленных предприятий; вывозят зерно, сахар, лес, строительные материалы и готовую продукцию. Недавно целый товарный состав с растительным маслом, произведенным на пензенской земле, отправился в Китайскую Народную Республику", - сказал губернатор.
Уточняется, что правительство области, РЖД и администрация города Каменка также подписали соглашение о сотрудничестве в реализации проекта капитального ремонта железнодорожного вокзала станции Белинская с обустройством прилегающей территории.
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Пензенская областьИван БелозерцевРЖДПензенская областьЭкономика
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