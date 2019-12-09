Пензенская область и РЖД договорились о сотрудничестве

Стороны подписали соглашение, рассчитанное на 2020-2024 годы, в понедельник в рамках Дня Куйбышевской железной дороги (филиал РЖД) в правительстве области.

"Правительство Пензенской области оказывает содействие в реализации программы структурной реформы на железнодорожном транспорте, способствует дальнейшему развитию этой важной отрасли. Пензенские промышленные предприятия обеспечивают железную дорогу оборудованием и отдельными комплектующими, необходимыми для нормального функционирования структурных подразделений компании "Российские железные дороги", - цитирует губернатора области Ивана Белозерцева пресс-служба.

Он отметил, что железная дорога занимает важное место в экономике региона, имеет большое значение с точки зрения пассажирских и грузовых перевозок, связывает Пензенскую область с Москвой и другими субъектами РФ, обеспечивает курсирование ряда пригородных поездов.

Белозерцев среди социально значимых проектов РЖД в регионе назвал проведенную реконструкцию в клинической больнице "РЖД-Медицина", которая обслуживает более 15 тысяч человек, организацию ретропоезда сообщением Пенза - Белинская в день проведения праздничного мероприятия в Лермонтовском музее-заповеднике "Тарханы". "Надеюсь, что, как минимум, один раз в месяц ретропоезд будет ходить по этому маршруту", - отметил он.

По его словам, не менее важным направлением работы железнодорожного транспорта являются грузовые перевозки. "По железной дороге в Пензу везут сырье для промышленных предприятий; вывозят зерно, сахар, лес, строительные материалы и готовую продукцию. Недавно целый товарный состав с растительным маслом, произведенным на пензенской земле, отправился в Китайскую Народную Республику", - сказал губернатор.