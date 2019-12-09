Судья Апелляционного суда Армении по делу Кочаряна взял самоотвод

ЕРЕВАН, 9 дек – РИА Новости. Судья Апелляционного суда Судья Апелляционного суда Армении Мхитар Папоян, рассматривающий дело бывшего президента страны Роберта Кочаряна , взял самоотвод по предложению прокуроров, передает корреспондент РИА Новости.

"Ходатайство прокурора Геворга Багдасаряна удовлетворить. Я беру самоотвод. Дело будет передано в офис (Апелляционного суда - ред). Судебное заседание объявляю закрытым", - заявил Папоян, оглашая решение на заседании суда.

Папоян рассматривал жалобу защиты Кочаряна на отказ суда первой инстанции освободить бывшего президента под залог. Ранее сторона обвинения попросила его взять самоотвод. По словам прокурора Багдасаряна, обвинение сомневается в беспристрастности судьи, так как ранее в Facebook появилась информация, что Папоян был одним из трех членов Апелляционного суда, который якобы подготовил текст принятого ранее решения суда первой инстанции об освобождении Кочаряна. При этом сам прокурор заявил, что судья ранее опроверг это утверждение.

Защита Кочаряна выступила против самоотвода. По словам адвоката Айка Алумяна, правоохранительные органы ведут расследование в связи с этой публикацией в Facebook по факту клеветы в адрес судьи.