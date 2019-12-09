Пресс-конференция о выставке "Сальвадор Дали. Магическое искусство"

Участники:
- министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр КИБОВСКИЙ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания в Российской Федерации Игнасио Ибаньес РУБИО;
- председатель правления Культурно-исторического фонда "Связь времен", директор Музея Фаберже Владимир ВОРОНЧЕНКО.
Выставка организована Культурно-историческим фондом "Связь времен" и Музеем Фаберже в Санкт-Петербурге в партнерстве с Департаментом культуры города Москвы. В ходе мероприятия авторы и соорганизаторы проекта раскроют подробности подготовки и детали предстоящей выставки, поделятся историями отдельных работ и планами, а также расскажут о параллельной программе, которая охватит многие сферы культурной жизни.
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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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