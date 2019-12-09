Пресс-конференция о выставке "Сальвадор Дали. Магическое искусство"

Выставка организована Культурно-историческим фондом "Связь времен" и Музеем Фаберже в Санкт-Петербурге в партнерстве с Департаментом культуры города Москвы. В ходе мероприятия авторы и соорганизаторы проекта раскроют подробности подготовки и детали предстоящей выставки, поделятся историями отдельных работ и планами, а также расскажут о параллельной программе, которая охватит многие сферы культурной жизни.