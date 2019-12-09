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Круглый стол о развитии личности в условиях цифровизации
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Круглый стол о развитии личности в условиях цифровизации

15:29 09.12.2019 (обновлено: 15:32 09.12.2019)
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13 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Дети в цифровом мире: запрещать? разрешать? воспитывать?".
Участники:
- врио директора Психологического института РАО Павел СЕРГОМАНОВ;
- куратор Всероссийского марафона по вопросам развития личности в условиях цифровизации экономики и образования, эксперт Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" Наталья МАХНО;
- заместитель директора школы "Феникс", эксперт Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" Дмитрий ПОНОСОВ;
- психотерапевт в ГБУЗ "Центр патологии речи и нейрореабилитации" Департамента здравоохранения г. Москвы Иван ОРЛОВ;
- член Молодежного совета Департамента здравоохранения Москвы, волонтер в сфере общественного здоровья Григорий СИЗОВ.
Нужно ли совсем запретить детям и молодежи цифровые гаджеты – или можно все пустить на самотек, а жизнь все отрегулирует? Можем ли мы полностью защитить детей от негативного контента? Что нужно делать? Как развивать у детей и молодежи навыки противостояния манипуляциям в Сети? Какие действуют программы поддержки для попавших к мошенникам? Какие позитивные изменения несут цифровые технологии в школе? Что и как использовать для развития детей?
В рамках мероприятия будут впервые представлены результаты онлайн-исследования мнения школьников и студентов об актуальных вопросах и проблемах развития личности в условиях цифровизации, которые станут предметом общественного обсуждения в мае будущего года в рамках Всероссийского форума для школьников и учащейся молодежи.

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