Круглый стол о развитии личности в условиях цифровизации

Нужно ли совсем запретить детям и молодежи цифровые гаджеты – или можно все пустить на самотек, а жизнь все отрегулирует? Можем ли мы полностью защитить детей от негативного контента? Что нужно делать? Как развивать у детей и молодежи навыки противостояния манипуляциям в Сети? Какие действуют программы поддержки для попавших к мошенникам? Какие позитивные изменения несут цифровые технологии в школе? Что и как использовать для развития детей?